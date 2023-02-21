Айбулат Хажин поздравил жителей Башкирии с Международным днем родного языка

Министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин поздравил жителей республики с Международным днем родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля.

«Уважаемые коллеги, родители, дорогие наши ребята! Искренне поздравляю вас с Международным днем родного языка! Башкортостан — один из самых многонациональных субъектов России, и, конечно же, язык и культура многих наших народов представлены в системе образования. Сегодня как никогда необходимо уделять особое внимание развитию родного языка, родной речи, так как наша сила в многообразии, — отметил министр и добавил: — Все мы разные, но мы едины!»

Как сообщал «Башинформ», ранее Глава Башкирии Радий Хабиров призвал коллег участвовать в мероприятиях по случаю Международного дня родного языка.