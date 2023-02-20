В Башкирии дан подробный анонс мероприятий на праздник Масленицы

Традиционный славянский праздник Масленица начинается за 48 дней до Пасхи. В 2023 году Масленица выпадает на 20 февраля. Символ праздника – проводы зимнего сезона и наступление весны. Продлятся проводы зимы всю неделю, до 26 февраля.

Культурные учреждения Башкортостана подготовили для своих гостей мероприятия к традиционному славянскому празднику.

Так, в выходные 25-26 февраля во всех 7 районах города Уфы пройдет Масленица.

Народные праздничные гуляния стартуют в городе 25 февраля. В 11.00 ч. уфимцев приглашают на площадь им. С. Орджоникидзе, в 12.00 ч. – масленичные мероприятия начнутся на площадке Республиканского центра иппотерапии, в парке культуры и отдыха «Кашкадан» и на площади у Нагаевского дома культуры. В 15.00 ч. конкурсно-игровая программа «Эх, Масленица, да ты красавица!» стартует у Дома культуры «Заря» в поселке Новые Черкассы.

26 февраля в 11.00 ч. народные гуляния начнутся у дома культуры в с. Федоровка Калининского района Уфы. В 12.00 ч. жителей и гостей города приглашают в парк культуры и отдыха «Демский» и парк им. И. Якутова, стадион «Водник», на площадь перед Искинским домом культуры и ДК «Ядкарь». В 13.00 ч. – праздничная масленичная программа начнется в парке «Первомайский» и на пляже «Солнечный».

26 февраля в 12.00 ч. на Набережной Белой начнется общегородской праздник «Широкая Масленица». В его рамках учреждения культуры города покажут концертно-игровые программы, представляющие дни Масленичной недели. Уфимцы и гости смогут поучаствовать в розыгрышах призов и подарков, угоститься блинами, чаем и сладостями. В прикладной мастерской любой желающий сможет сделать принять участие в создании чучела Зимы из соломы. Праздник завершится его сожжением.

25-26 февраля на Набережной р. Белой пройдет фестиваль «Банный Фест». Неподалеку от бассейна «Юность» разместится выставка, на которой будут представлены бани на колесах, модульные дома и банные срубы. Каждый желающий сможет попариться в бане и окунуться в купель, пройти мастер-класс по правильному парению от лучших специалистов банного искусства, а также продегустировать чай из самовара. Среди гостей разыграют банную печь и сруб колодца от партнеров фестиваля.

С 20-26 февраля в Мордовском историко-культурном центре филиала Дома дружбы народов будут проходить мастер-классы по приготовлению мордовских блинов к масленичной неделе.

В историко-культурном центре филиала Дома дружбы народов «Никольский храм» 25 февраля состоится праздничное гуляние «Масленица». В программе: народные игры, забавы. Гости праздника смогут поучаствовать в азартных состязаниях – в перетягивании каната, распилке дров, беге в мешках. Коллективы, солисты РДК и Детской школы искусств с. Николо-Березовка подготовят праздничный концерт. В завершении праздника по традиции будет сожжено чучело Масленицы.

26 февраля гостей и жителей села Жуково Уфимского района также порадует праздник «Широкая Масленица».

Филиал Дома дружбы народов - Удмуртский историко-культурный центр приглашает на удмуртский календарно-обрядовый праздник «Вӧй келян» («Проводы зимы»).

Фольклорный праздник «Масляна прийшла, відкривайте ворота» в этот день ждет всех желающих в Доме культуры с. Золотоношка. Праздник будет сопровождаться веселыми играми, хороводами, песнями. Для гостей накроют стол с угощениями, и конечно же, любимым и главным блюдом- блинами. В завершении праздника пройдет традиционное сожжение чучела.

В Иглинском районе состоится народное гуляние «Веселись, честной народ, Масленица идет».

На театрализованное представление «Прощеное воскресенье», посвященное народному празднику, ждет участников Цветаевский литературный историко-культурный центр.

В 14.00 в Доме культуры села Суук-Чишма чувашский историко-культурный центр представит Праздник масленицы «Çăварни».