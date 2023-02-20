Хоккейной дружбе ООО «Газпром трансгаз Уфа» и «Российской прессы» исполнилось 10 лет

В юбилейный год серия турниров стартовала в городе Кумертау. Город выбран неслучайно. И Кумертау, и башкирское газотранспортное предприятие в этом году отмечают 70 лет со дня основания.

В городе-ровеснике «Газпром трансгаз Уфа» был построен первый спортивно-оздоровительный комплекс газовиков «Прометей», здесь проводились первые корпоративные турниры и спартакиады, воспитаны десятки чемпионов.

Матч между командами «Российская пресса» (г. Москва) и сборной 3-х пятерок «Газпром трансгаз Уфа» (Стерлитамакское ЛПУМГ), «Газпром ПХГ» (КУПХГ) и города Кумертау состоялся в ледовом дворце «Сапсан Арена». В этом турнире победу со счетом 5:8 одержала команда российских спортсменов и журналистов.

Перед матчем известные футболисты, бронзовые призеры Европы Дмитрий Сычев и Роман Широков провели мастер-класс для юных кумертауских футболистов, воспитанников школы «Спартак юниор». На встречу с живыми легендами пришли порядка 70 детей.

Во второй день команды «Российская пресса» и «Газпром трансгаз Уфа» встретились на товарищеских матчах уже на берегу Нугушского водохранилища. На этот раз удача была на стороне хозяев.

Во втором хоккейном поединке московские гости сыграли со сборной «Газпром трансгаз Уфа», администрации ГО г. Уфа и ООО «Газпром газораспределение Уфа», в которой от каждой организации выступало по одной «пятерке» игроков. Игра завершилась со счетом 5:7.

– Прекрасная погода, хорошая компания и организаторы. Это праздник спорта, заряд бодрости на всю предстоящую неделю, – отметил глава администрации городского округа г. Уфа Ратмир Мавлиев.

Ярким и захватывающим стал третий матч, на котором «Роспресса» сыграла с командой ООО «Газпром трансгаз Уфа». На льду кипели настоящие страсти, в третьем периоде сборная звезд спорта и журналистики стала активнее забивать шайбы одну за другой. Победу со счетом 6:11 одержали газотранспортники Башкортостана.

– Соперник резко играет, каждый с каждым, особенно в чужой зоне. Тяжеловато приходится, – поделился впечатлениями нападающий команды «Газпром трансгаз Уфа» Тимур Мансуров.

В этом году команды сравняли счет общих встреч. Таким образом, команда башкирских газотранспортников по пять раз побеждала и проигрывала.

– Всякий раз мы восхищаемся людьми, с которыми играем, и атмосферой, которая нас окружает, – рассказал специальный корреспондент Первого канала Антон Верницкий.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов подчеркнул, что для коллектива предприятия каждая встреча – это большой спортивный праздник, командообразующее мероприятие.

– Это событие долгожданное. Давно готовились к нему. Нашей дружбе более 10 лет. Это люди, чьи имена прославляли нашу Россию во многих видах спорта. Нам, конечно ценно, что они приезжают в республику, и мы можем рассказывать о них нашему подрастающему поколению.

Вместе с кубками награды получили лучшие игроки по номинациям. «Лучшим вратарем» стал Тимур Кутлубаев (ООО «Газпром трансгаз Уфа»), «Лучшим защитником» – Урал Акбулатов (ХК «Российская пресса»), «Лучшим нападающим» – Тимур Мансуров (ООО «Газпром трансгаз Уфа»), «Лучшим игроком» – Андрей Николишин (ХК «Российская пресса»).

Спортивный праздник состоялся при поддержке «Газпром трансгаз Уфа профсоюз».