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Вчера, 16:26

В программе «Честно говоря» на БСТ расскажут о добрых делах земляков для Башкирии

мэрия Уфы
Фото:мэрия Уфы

Сегодня, 17 февраля, на телеканале БСТ выйдет новый выпуск программы «Честно говоря», посвященный Году полезных дел для малой родины в Башкирии.

Спикеры и гости студии в прямом эфире обсудят важность поддержки земляками и выходцами из республики своих городов и районов, расскажут о главных инициативах меценатов проекта «Атайсал» и поделятся планами по развитию благотворительности в регионе.

Приглашенными экспертами студии выступят первый заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев, глава Янаульского района республики Ильшат Вазигатов и простой кузнец из Аскино Эдуард Тимергалин.

Начало передачи — в 19.00 по уфимскому времени.

Как ранее писал «Башинформ», 2023-й год объявлен в республике Годом полезных дел для малой родины решением Главы Башкирии Радия Хабирова. Он стал своеобразным продолжением проекта «Атайсал», также стартовавшего в 2021 году по инициативе руководителя региона. За это время на портале размещено уже свыше 14,5 тыс. заявок, причем большинство были воплощены в жизнь. Общая сумма реализованных проектов составила 900 млн рублей.

Видео:Честно говоря
Автор:Иван Вавилов
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