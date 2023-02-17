В программе «Честно говоря» на БСТ расскажут о добрых делах земляков для Башкирии

Сегодня, 17 февраля, на телеканале БСТ выйдет новый выпуск программы «Честно говоря», посвященный Году полезных дел для малой родины в Башкирии.

Спикеры и гости студии в прямом эфире обсудят важность поддержки земляками и выходцами из республики своих городов и районов, расскажут о главных инициативах меценатов проекта «Атайсал» и поделятся планами по развитию благотворительности в регионе.

Приглашенными экспертами студии выступят первый заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев, глава Янаульского района республики Ильшат Вазигатов и простой кузнец из Аскино Эдуард Тимергалин.