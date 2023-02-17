В программе «Честно говоря» на БСТ расскажут о добрых делах земляков для Башкирии

Сегодня, 17 февраля, на телеканале БСТ выйдет новый выпуск программы «Честно говоря», посвященный Году полезных дел для малой родины в Башкирии.
Спикеры и гости студии в прямом эфире обсудят важность поддержки земляками и выходцами из республики своих городов и районов, расскажут о главных инициативах меценатов проекта «Атайсал» и поделятся планами по развитию благотворительности в регионе.
Приглашенными экспертами студии выступят первый заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев, глава Янаульского района республики Ильшат Вазигатов и простой кузнец из Аскино Эдуард Тимергалин.
Начало передачи — в 19.00 по уфимскому времени.
Как ранее писал «Башинформ», 2023-й год объявлен в республике Годом полезных дел для малой родины решением Главы Башкирии Радия Хабирова. Он стал своеобразным продолжением проекта «Атайсал», также стартовавшего в 2021 году по инициативе руководителя региона. За это время на портале размещено уже свыше 14,5 тыс. заявок, причем большинство были воплощены в жизнь. Общая сумма реализованных проектов составила 900 млн рублей.