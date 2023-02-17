Более 2 тысяч жителей башкирского Бирска приняли участие в «Диалогах о финансах»

Более 2 тысяч жителей Бирска посетили 12 мероприятий по повышению финансовой грамотности, организованные специалистами АНО «Центр финансовых исследований РБ», минтруда, Нацбанка, Института развития образования Башкирии. Аналогичные лекции будут проводиться в течение года в других муниципалитетах республики.

«Сейчас понятие финансовой грамотности рассматривается шире ‒ это и инвестиционная, и налоговая, и пенсионная, и бюджетная, и цифровая грамотность, а также финансовая грамотность для предпринимателей», - рассказала замминистра финансов РБ Нелли Бердина.

В Бирске «Диалоги о финансах» проведены с бизнес-сообществом, с людьми старшего возраста, в школах — для учеников и педагогов.

«Нас научили, как правильно тратить и копить карманные деньги. Быть финансово грамотным - значит не совершать необдуманные покупки, правильно распоряжаться своими деньгами, защищаться от мошенников», - рассказала после лекции ученицы школы №7 Светлана Сибагатуллина.

«На сегодняшний день в районе действует 1225 субъектов малого и среднего предпринимательства, их них 986 индивидуальных предпринимателей. Ежемесячно проводятся встречи с бизнес шерифами. Повышение финансовой грамотности нужно не только предпринимателям, но и всем жителям региона. Тем более, что в школах тоже проводятся уроки по финансовой грамотности. Практику проведения мероприятий «Диалоги о финансах» полностью поддерживаю, и мы готовы еще не раз проводить мероприятия с участием экспертов по финансовой грамотности», - сказал глава администрации Бирского района Антон Талалов.

Отдельная лекция для людей старшего поколения была посвящена проблеме финансового мошенничества. Эксперты на конкретных примерах разъяснили, как не попадаться на уловки злоумышленников, и что делать, если деньги уже похищены.

Для взрослых работающих горожан проведен лекторий по финансовому планированию. Эксперты рассказали о моделях ведения семейного бюджета и выборе финансовых услуг, дали практические советы о том, как выгодно досрочно погасить кредит, как грамотно воспользоваться мерами государственной поддержки.