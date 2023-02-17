БАГСУ после трехлетнего перерыва выпустила 189 магистрантов факультета госуправления

В БАГСУ состоялась церемония вручения дипломов 189 магистрантамфакультета государственного и муниципального управления и экономики. Дипломы выпускникам вручал руководитель Администрации Главы Башкирии Максим Забелин, который поздравил виновников торжества от имени Главы Башкортостана.

«От имени Радия Фаритовича Хабирова и нашей большой администрации хочу поздравить вас с действительно важным событием вашей жизни, в вашей карьере. Вы молодцы! Мы все понимаем, что высшее образование в первую очередь — самообразование, большинство знаний вы получаете, работая над собой», — отметил Максим Забелин.

В течение трех лет академия не выпускала специалистов уровня магистратуры, сообщили в учебном заведении. Среди выпускников — руководители и специалисты органов государственной и муниципальной власти и других организаций. Все они представляют перспективный управленческий резерв для республики на замещение государственных и муниципальных должностей, отметили в БАГСУ. 91 выпускник получил диплом с отличием.

«Уверен, что эти магистры пополнят ряды государственных и муниципальных служащих, коллективы организаций и предприятий республики, проявят на работе сильные качества и грамотно применят полученные знания», — написал Максим Забелин в своих соцсетях.