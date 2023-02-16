Дети СВО, новый сервис госуслуг, школа на 1225 мест: новости России и Башкирии утром 16 февраля

Депутаты Госдумы разработали и в скором времени внесут на рассмотрение палаты парламента закон, в рамках которого в России будет введен статус «дети специальной военной операции». Об этом информирует ТАСС. Проектом предполагается ввести льготы и выплаты государственной соцпомощи для граждан страны, чье несовершеннолетие пришлось на период СВО и кто проживал в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье. Кроме того, инициатива может относиться и к жителям Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, подвергавшихся систематическим обстрелам и диверсиям, следует из документа.

Спортсмены из Башкирии завоевали бронзу первенства России по рукопашному бою, которое состоялось в Ставрополе. Как сообщает минспорт региона, турнир проходил среди порядка 950 участников из 57 субъектов страны от 14 до 21 года. Так, две медали республике принесли представители учалинского спортклуба «Сапсан» Артур Гатауллин и Олег Тагиров, а еще одно призовое место увезла домой Регина Мамедова из «Академии боевых искусств» Бирска, одержавшая победу в трех встречах из четырех.

В мобильном приложении госуслуг появился новый сервис «Подтвержденное фото», куда жители России могут загрузить свое фото загранпаспорта нового образца. Об этом сообщили в телеграм-канале минцифры страны. Функция поможет в ситуациях, когда нужно показать паспорт, подтвердить возраст в магазине или при входе в офис и т. д. Для этого потребуется лишь указанный документ и смартфон с функцией NFC. Сейчас сервис работает в экспериментальном режиме.

Глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов в соцсетях сообщил о сроках начала строительства новой школы на 1225 мест по улице Миловской. По его информации, работы должны стартовать уже в 2023 году. Концедентом проекта выступает правительство Башкирии, а концессионером — ООО «ПроШкола». Объект будет возводиться с привлечением федеральных средств. Завершить строительство планируется в конце декабря следующего года, при этом сроки могут быть скорректированы.

В России не планируют продлевать на 2023-й год программу туристического и детского кешбэка либо серьезно пересмотрят, сообщили «Известия» со ссылкой на центр стратегических разработок. Как пояснили в ЦСР, антикризисная мера поддержки действовала в пандемию коронавируса и после начала СВО, однако ее перезапуск в текущем виде нерационален. «Туротрасль демонстрирует рост, а дефицит федерального бюджета требует жестче расставлять приоритеты. При этом возвращение к данному эффективному инструменту потенциально возможно», — отмечено в заявлении.

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