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Сегодня, 13:33

Онкологический диспансер Башкирии получил систему лучевой терапии «Halcyon»

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В рамках реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в республиканский онкодиспансер в прошлом году поступила система лучевой терапии «Halcyon» модель «Elite» российского производства. Линейный ускоритель дает больше шансов на выздоровление и улучшение качества жизни более 80% пациентов, у которых диагностирован рак. Об этом говорили на заседании итоговой коллегии министерства здравоохранения Башкирии, которое состоялось в селе Месягутово.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что минздрав планирует закупить систему лучевой терапии стоимостью 190 млн рублей в рамках программы переоснащения учреждений онкологического профиля, рассчитанной до 2024 года.

Всего за минувший год в республику поставлено 68 единиц оборудования за счет средств федерального бюджета на рекордную сумму 513,68 млн рублей.

Как ранее сообщал «Башинформ», в республике снизилась смертность от рака, показатели ниже, чем в целом по стране. За 2022 год смертность снизилась на 0,3% по сравнению с показателями предыдущих лет.

Вместе с тем, впервые было выявлено свыше 11 тысяч случаев злокачественных новообразований. Показатель заболеваемости в сравнении с 2021 годом увеличился на 8,6%, что свидетельствует о хорошем уровне диагностики.

Повышению доступности и качества оказания онкологической помощи населению в республике способствует работа 13 центров амбулаторной онкологической помощи. Их пациенты ежегодно посещают порядка 170 тысяч раз. Улучшению доступности получения химиотерапии онкологическим пациентам способствуют 10 новых филиалов республиканского онкодиспансера, где развернуто 357 коек. Ежегодно амбулаторно лечение получают порядка 20 тысяч человек.

Кроме того, на базе онкодиспансера заработал центр управления онкологическими рисками, запущен пилотный проект «Медицинский помощник» по сопровождению пациента с подозрением на злокачественные образования.

Автор:Ляйсан Закирова
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