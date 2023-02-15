Беспроводные наушники и умные колонки стали самыми популярными подарками к 14 февраля

Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюблённых. В этом году мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в этом году оказались более экономными при выборе подарков – их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин.

Гаджеты считаются желанными подарками к любому празднику – продажи в интернет-магазине МегаФона выросли накануне праздника на 20%. Самым популярным подарком в этом году стали беспроводные наушники, на них приходится больше половины покупок накануне праздника.

Если год назад наиболее желаемым брендом среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвёртую строчку.

На втором месте в рейтинге популярных подарков расположились умные колонки. Хитом продаж стала Яндекс. Станция. Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям «Макс» и «2», в то время как женщины выбирали версию «Мини».

Умные часы замыкают топ-3 популярных подарков. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.

За последний год продажи товаров к 14 февраля существенно изменились, например, в 2022 году в преддверии праздника покупатели чаще всего приобретали смартфоны, умные часы и ноутбуки. Кроме того, в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%.