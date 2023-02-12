В Башкирии открылись 208 первичных отделений «Движение Первых»

В Башкирии открылись 208 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

В ближайшее время в республике откроются еще 657 отделений.

«В рамках федерального "Марафона открытия первичных отделений", проходившего с 27 января по 10 февраля, вся страна присоединяется к РДДМ "Движение первых"», - уточнили «Башинформу» в пресс-службе минобрнауки Башкирии.

Что касается нашей республики, то о своем желании открыть первичные отделения уже заявили 865 образовательных учреждений и учреждений молодежной политики. Их заявления были рассмотрены и удовлетворены на заседаниях совета регионального отделения РДДМ «Движение первых». По этому показателю Башкирия вошла в число лидеров среди всех регионов России.

Самое большое количество первичных отделений в Башкирии приходится на средние школы. Торжественное открытие таких отделений состоялось уже в 190 школах.

«Башкирия стала одним из первых регионов, где появились первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В декабре прошлого года они были созданы на базе центра образования «Спутник» села Чесноковка Уфимского района Башкирии и Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина. Его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, включая «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Организаторами мероприятия выступили министерство просвещения России и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно уже с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.