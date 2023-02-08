В Уфе приступили к созданию Набережной влюбленных и бульвара Яркий

К концу 2023 года жители микрорайона Яркий получат еще две новые улицы – Набережную влюбленных и бульвар Яркий. Об этом сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев у себя в социальных сетях.

Проект претворяется в жизнь благодаря проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Отметим, федеральная программа направлена на дополнительную поддержку строительства социально-значимых объектов в новых жилых микрорайонах.

Как пояснили представители заказчика, протяженность улицы Набережной влюбленных составит 608 м, бульвара Яркий – 381 м. На обоих объектах предусматриваются две полосы движения и тротуары. При реализации проектов запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на участках дорог появятся новые дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку. Также предусмотрен комплекс работ по устройству сетей электроосвещения, ливневой канализации. Кроме того, на улице Набережной влюбленных переустроят сети газопровода и обустроят 108 парковочных мест, а по бульвару Яркий появится велодорожка протяженностью 381 м.

К строительно-монтажным работам подрядная организация приступила в январе 2023 года. В частности, на улице Набережной влюбленных идет разбивка границ производства работ, снятие почвенно-растительного слоя, отсыпка песчано-гравийной смеси