Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.57
+0.88
-14 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 14:18

В Башкирии сотрудники ДПС выявили в транспортном потоке машину с 53 неоплаченными штрафами

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Стерлитамаке экипаж ДПС остановил «ВАЗ-2114» для проверки документов. Оказалось, что за этим автомобилем числятся 53 неоплаченных административных штрафа на общую сумму 38 тысяч рублей. 31-летний водитель пояснил, что автомобиль он приобрёл по договору купли-продажи, но не зарегистрировал в установленном порядке в госавтоинспекции.

На место были приглашены представители федеральной службы судебных приставов, которые составили акт о направлении транспортного средства на специализированную стоянку с наложением ареста.

«Сотрудники подразделений госавтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению в потоке машин и задержанию водителей, допускающих повсеместное нарушение правил дорожного движения, а также уклоняющихся от уплаты штрафов за такие правонарушения», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Видео:ГИБДД по РБ
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика