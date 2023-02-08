В Башкирии сотрудники ДПС выявили в транспортном потоке машину с 53 неоплаченными штрафами

В Стерлитамаке экипаж ДПС остановил «ВАЗ-2114» для проверки документов. Оказалось, что за этим автомобилем числятся 53 неоплаченных административных штрафа на общую сумму 38 тысяч рублей. 31-летний водитель пояснил, что автомобиль он приобрёл по договору купли-продажи, но не зарегистрировал в установленном порядке в госавтоинспекции.

На место были приглашены представители федеральной службы судебных приставов, которые составили акт о направлении транспортного средства на специализированную стоянку с наложением ареста.

«Сотрудники подразделений госавтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению в потоке машин и задержанию водителей, допускающих повсеместное нарушение правил дорожного движения, а также уклоняющихся от уплаты штрафов за такие правонарушения», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.