Прокуратура Башкирии намерена запретить адмкомиссиям штрафовать бизнес без проведения проверок

В 2022 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства после вмешательства прокуроров жителям республики возвращено свыше 25 млн рублей незаконно начисленной платы за энергоресурсы и содержание общедомового имущества, погашено более 1 млрд рублей задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями. Из тарифов исключены неправомерные расходы на общую сумму 300 млн рублей.

«Под пристальным вниманием прокуроров находились вопросы ценообразования на социально значимые товары. В период резкого роста цен на базовые продукты питания удалось стабилизировать их, не допустить спекуляций, создания искусственного дефицита с целью установления необоснованных наценок. Проводилась последовательная работа по истребованию государственного и муниципального имущества, земельных участков из чужого незаконного владения. Прокурорами вскрыты факты неправомерного предоставления участков, игнорирования обращений граждан о предоставлении земли, уклонения от проведения конкурсных процедур при отчуждении публичного имущества. Мерами реагирования обеспечен возврат в госсобственность свыше 100 га земель», - сказал прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам 2022 года.

Прокуратурой республики пресечено проведение свыше 3 тысяч незаконных проверок субъектов бизнеса. Из 5 тысяч проверок, предложенных органами контроля в план на 2023 год, отклонено почти 70%. Прокуроры добились погашения задолженности перед предпринимателями по публичным контрактам на сумму более 80 млн рублей. Сейчас она составляет 2 млн.

«Не ограничиваясь надзорными мероприятиями, мы проводим работу по формированию благоприятного для ведения бизнеса правового поля. В парламент республики внесен проект закона, предусматривающий исключение полномочий членов административных комиссий по составлению протоколов о правонарушениях в сфере благоустройства без проведения проверок. Это позволит пресечь неоправданную практику повального привлечения предпринимателей к административной ответственности, побудит контролирующие органы сместить акценты на профилактику нарушений, перестать буквально «кошмарить» бизнесменов бесчисленными штрафами. Сейчас законопроект направлен для получения заключения Главы республики.

Необходимо отметить, что излишнее давление на бизнес должны снижать не только контролирующие органы, но и прокуроры. Требую исключить факты подмены полномочий при проведении проверок в отношении предпринимателей, не допускать проведения необоснованных надзорных мероприятий, соблюдать процедуру их согласования с аппаратом прокуратуры республики», - отметил Игорь Пантюшин.



В прошлом году в сфере охраны окружающей среды и природопользования прокурорами выявлено около 5 тысяч нарушений. В результате принятых мер прокурорского реагирования и взаимодействия с органами власти удалось ликвидировать 800 несанкционированных свалок. По инициативе прокуратуры в регионе предусмотрено финансирование внедрения новых механизмов расчета уровня загрязнения воздушной среды, что позволит усилить контроль за деятельностью промышленных предприятий и требовать от них снижения выбросов.