В Стерлитамаке после падения наледи на девочку усилили работу по очистке крыш

В администрации Стерлитамака прокомментировали инцидент с падением наледи на 10-летнюю девочку. В мэрии уточнили, что происшествием занимаются следственный комитет и прокуратура. А власти, со своей стороны, направили всем управляющим компаниям письменное требование проверить все крыши.

«Поручили всем управляющим компаниям довести до старших по домам требование о проведении собраний с собственниками многоквартирных домов по очистке козырьков балконов от наледи. Дополнительно во вторник в ходе очередного совещания с руководителями всех УК проговорят эти требования», - сообщает начальник отдела социальных коммуникаций администрации Стерлитамака Лариса Каримова.

Между тем в госкомитете по строительному и жилищному надзору агентству «Башинформ» сообщили, кто может понести ответственность в случае, если наледь упала с козырька балкона. По правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда запрещается самовольно устанавливать козырьки. Если собственник нарушил это требование, то содержать незаконную конструкцию он должен сам. В том числе сбивать с нее сосульки и счищать снег. Однако даже в этом случае ответственность за удаление наледи с крыш и козырьков балконов лежит на управляющей организации.

«Управляющая компания обязана осуществлять очищение снежных навесов и наледи с балконов и козырьков. Кроме того, должна своевременно осматривать общедомовое имущество, выявлять самовольно установленные козырьки, выдавать собственникам предписания об их очистке, согласовании или демонтаже, обеспечивая таким образом безопасность граждан в местах схода наледи с козырьков балконов. Если по тем или иным причинам собственник не реагирует на предписания, управляющая организация должна обратиться в суд. Если управляющая организация не принимает данные меры, то в соответствии с действующим законодательством и сложившейся судебной практикой может понести ответственность за вред, причиненный сходом снега с незаконного козырька», - отметили в ведомстве.

Как ранее писал «Башинформ», 3 февраля на 10-летнюю девочку с козырька балкона рухнула наледь. В результате она получила черепно-мозговую травму и сейчас проходит лечение в РДКБ в Уфе. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.