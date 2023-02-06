Башкирский сноубордист занял сразу две ступени пьедестала на первенстве России

Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов завоевал две медали на первенстве России. У спортсмена золотая медаль в параллельном слаломе и «бронза» в параллельном гигантском слаломе.
О победе молодого сноубордиста рассказал в своём телеграм-канале министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Он отметил, что Всеволод Мартынов своими победами обязан не только своему спортивному таланту, но и кропотливой тренерской работе Дмитрия и Натальи Кизиных.
Скоро Всеволод Мартынов приступит к тренировкам для участия в чемпионате России в Южно-Сахалинске, который пройдёт с 25 февраля по 1 марта.
Добавим, в этом году Всеволод Мартынов, а также Адэлия Касимова, Дмитрий Колченогов и Ксения Подлипчук вошли в состав национальной сборной для участия в российско-китайских молодёжных зимних играх 2022 года, сообщало информагентство «Башинформ».