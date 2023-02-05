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Вчера, 13:12

В Уфе новый снегоплавильный пункт планируют запустить в марте 2023 года

мэрия Уфы
Фото:мэрия Уфы

Мэр Уфы 5 февраля Ратмир Мавлиев оценил ход строительства нового снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе администрации города, проект полигона разработан в Уфе. На площадке будет смонтировано самое современное оборудование, которое позволит применить последние технологии утилизации снега

«Проведена большая работа по переустройству инженерных сетей. Приступаем к бетонированию основания установки. Идем по графику. На объекте ежедневно работают порядка 10 единиц техники, 30 человек. В начале марта планируем запустить объект», — сообщил Ратмир Мавлиев.

Процесс будет представлять собой плавление снежной массы в специальный камерах с использованием тепла канализационных стоков (16-18 градусов). Образовавшаяся талая вода в самотечном режиме будет отводиться в городской канализационный коллектор. Мощность объекта составит 1200 м³ снега в сутки с разгрузкой на пять машин.

мэрия Уфы
мэрия Уфы
Фото:мэрия Уфы
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