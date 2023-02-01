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Вчера, 14:50

Жизнь длиною в век: уроженка Башкирии Валентина Изибаева отметила 100-й день рождения

пресс-служба администрации Калтасинского района
Фото:пресс-служба администрации Калтасинского района

В селе Кутерем Калтасинского района с днем рождения поздравили долгожительницу - Валентина Изибаева отметила вековой юбилей.

Как рассказали «Башинформу» в администрации района, Валентина Александровна родилась 23 января 1923 года в деревне Кельтей. Ее семья была раскулачена и сослана в Иркутскую область. На родину она смогла вернуться только в военные годы, много работала в тылу. После завершения Великой Отечественной домой в ту же деревню вернулся фронтовик Кузьма Изибаев. Молодые люди поженились и вырастили пятерых дочерей.

Сейчас долгожительница окружена заботой детей, 11 внуков, 8 правнуков и одного праправнука. Живет Валентина Александровна со старшей дочерью Людмилой.

«Долгожительница сохраняет удивительный оптимизм. Принимая поздравления, она сказала: "Так приятно получать подарки,  наверное, стоит прожить еще 100 лет". А еще она дала совет: "Работайте, не сидите и будете жить так же долго, как и я"», - цитируют в администрации района юбиляршу.

Автор:Ляйсан Закирова
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