Жителей Уфы приглашают принять участие в зональном этапе конкурса «Образцовая башкирская семья-2023»

Жителей Уфы приглашают принять участие в зональном этапе открытого республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья-2023». По информации столичной мэрии, конкурсный отбор семейных видеороликов этапа будет проводиться на базе Городского культурно-досугового центра 8 февраля. Заявки на участие от семей из Уфы принимаются до 6 февраля.



В проекте могут принять участие все семьи без ограничения по возрасту, проживающие в Башкортостане и в регионах России. Для участия в зональном этапе конкурса участникам необходимо подготовить визитную карточку семьи (видеоролик или презентация), рассказать историю рода семьи (представление генеалогического древа «Шежере») и показать семейный праздник.

Как сообщили «Башинформу» организаторы, республиканский этап конкурса завершится в конце февраля. Имена победителей огласят в финале, который пройдет в День башкирской семьи, 1 марта, в городе Стерлитамаке.