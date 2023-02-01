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Сегодня, 09:20

В Уфе из-за коммунальной аварии несколько жилых домов временно останутся без холодной воды

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Сотрудники «Уфаводоканала» приступили к работам по ликвидации утечки из земли по улице Колгуевской. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе предприятия, в связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 150 мм, поэтому без холодного водоснабжения временно останутся несколько домов и соцобъектов.

Адреса отключений холодной воды:

ул. Колгуевская, 2, 13, 14, 13а, 30в, 30а, 30б, 30, 22, 24, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 66, 68, 70а, 70б, 74 — частный сектор.

ул. Бакинская, 20а, 20б, 20,22а, 22/2,5,6,8,10, 10а, 12, 14/1, 14, 16, 18, 18а, 18в — частный сектор.

ул. Пугачева, 34, 28, 32, 20, 10, 8а, 8б, 8, 4, 4а, 46, 48, 50, 40, 52, 56, 58, 62, 70, 72 а, 74а — частный сектор.

ул. Пугачева, 45 - торговый комплекс «Окей», ул. Пугачева, 68 и 74 — автосервисы.

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