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Вчера, 13:13

В Башкирии во время рейда правоохранители проверили 22 снегохода

пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте
Фото:пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте

В операции «Снегоход», которая стартовала в Башкортостане с 16 января и продлится до 17 февраля, задействованы уфимские транспортные полицейские, инспекторы гостехнадзора, минэкологии, ГИБДД и службы спасения.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, во время субботнего рейда, 28 января, правоохранители проверили 22 снегохода.

«Полицейские напоминали владельцам транспорта, что в случае отсутствия на него прав, его могут конфисковать, а также придётся заплатить штраф. За управление снегоходом без категории от гостехнадзора либо за отсутствие у него технического осмотра, согласно ст.19.22 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф на граждан в размере от полутора до двух тысяч рублей», — проинформировали в ведомстве.

Также был составлен административный протокол на жителя Уфы, не имеющего при себе прав на управление снегоходом. В данном случае снегоход уфимца оставили на ответственном хранении, воспользоваться им владельцу пока не удастся.

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