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Вчера, 17:55

Общая стоимость поездок, совершенных в Башкирии по карте «Алга», составила 11 миллиардов рублей

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии продолжает развиваться проект единой республиканской карты «Алга». Жители республики приобрели уже более 725 тыс. таких карт, кроме того, выданы более 450 тыс. карт школьника. С момента начала реализации проекта в 2019 году, по карте «Алга» совершено порядка 450 млн поездок на общую сумму более 11 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Активно развиваются и другие цифровые проекты. Это, в частности, «Единая электронная образовательная среда», включающая 5 больших подсистем. Электронным дневником и журналом ежедневно пользуются порядка 1 млн учеников, их родителей и учителей. К системе также подключено 547 комбинатов школьного питания. В республике внедрена система агропромышленного комплекса для взаимодействия министерства сельского хозяйства РБ и сельхозпроизводителей. В системе работает более 3000 пользователей, в ней оцифровано более 5,6 млн га земель. Аналогичная система работает в строительной отрасли и других сферах.

Ранее «Башинформ» сообщал, что транспортными картами «Алга» пользуются 52% жителей Уфы и 48% жителей республики.

Автор:Роман Якимчук
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