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Вчера, 14:29

В Новобелокатае на благоустройство парка привлекли 12,9 млн рублей федеральных средств

минЖКХ РБ
Фото:минЖКХ РБ

В райцентре Белокатайского района Башкирии завершено благоустройство парка «Нефтяник». Проект был реализован в 2021-2022 годах в рамках нацпроекта  «Жилье и городская среда». Благодаря конкурсному отбору подрядчиков начальные цены контрактов удалось снизить в целом на 2 млн руб., в итоге благоустройство парка обошлось в 12,9 млн руб., следует из информации госзакупок.

Как сообщили в минЖКХ РБ, сейчас на территории «Нефтяника» появились скейт-парк, многофункциональный тренировочный комплекс, спортивно-игровая, универсальная площадки. Спортом можно заниматься и по вечерам - в парке установлены фонари.

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