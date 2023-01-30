В Новобелокатае на благоустройство парка привлекли 12,9 млн рублей федеральных средств

В райцентре Белокатайского района Башкирии завершено благоустройство парка «Нефтяник». Проект был реализован в 2021-2022 годах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря конкурсному отбору подрядчиков начальные цены контрактов удалось снизить в целом на 2 млн руб., в итоге благоустройство парка обошлось в 12,9 млн руб., следует из информации госзакупок.

Как сообщили в минЖКХ РБ, сейчас на территории «Нефтяника» появились скейт-парк, многофункциональный тренировочный комплекс, спортивно-игровая, универсальная площадки. Спортом можно заниматься и по вечерам - в парке установлены фонари.