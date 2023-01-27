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Вчера, 09:43

С 1 февраля в магазинах запустят систему для борьбы с просроченными продуктами

В России готовятся запустить систему для борьбы с торговлей товарами с истекшим сроком годности. Она начнет апробироваться уже с 1 февраля, следует из документа, опубликованного на сайте правительства РФ.

Сообщается, что в эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

Основная задача эксперимента — отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если он пройдёт успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введённой в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением.

Ранее «Башинформ» писал, что с апреля 2023 года планируется запуск обязательной маркировки средствами идентификации пивоваренной продукции. 

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