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Вчера, 14:45

«Помилование заключенных - участников СВО проходит в соответствии с законами России» - Песков

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что помилование заключенных, которые участвуют в СВО, проходит в соответствии с российским законодательством. Его слова приводит ТАСС.

«Я не могу ничего говорить об указах [президента о помиловании]. Вы знаете, что существуют указы открытые и существуют указы с различными грифами секретности. Поэтому об указах я ничего не могу говорить. Но я, действительно, могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — цитирует Пескова издание.

Ранее о помиловании главой государства бойцов-контрактников из мест лишения свободы сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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