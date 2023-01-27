«Помилование заключенных - участников СВО проходит в соответствии с законами России» - Песков

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что помилование заключенных, которые участвуют в СВО, проходит в соответствии с российским законодательством. Его слова приводит ТАСС.

«Я не могу ничего говорить об указах [президента о помиловании]. Вы знаете, что существуют указы открытые и существуют указы с различными грифами секретности. Поэтому об указах я ничего не могу говорить. Но я, действительно, могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — цитирует Пескова издание.

Ранее о помиловании главой государства бойцов-контрактников из мест лишения свободы сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.