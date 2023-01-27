«Она звалась Татьяной»: в Башкирском театре оперы и балета открылась выставка Дима Тулунгужина

Важными гостьями мероприятия стали героини проекта, собравшиеся в этот вечер в Греческом зале театра. Яркие и неповторимые Татьяны, которых объединило имя и участие в задумке фотохудожника, словно сошли со своих портретов, сделав выставку ожившей.
Лирическую атмосферу события подчеркнула особенная обстановка встречи. Церемония открытия в формате перформанса предваряла оперу «Евгений Онегин». Гостей встречал сам Дим Тулунгужин в черном фраке и цилиндре по моде 19 века, времени действия событий великого романа Александра Сергеевича Пушкина.
Блистательная опера Петра Ильича Чайковского символично переплелась с выбором портрета, который украшает афишу выставки. На нем - одна из героинь проекта Татьяна Александровна Таянова, учительница по литературе Дима Тулунгужина. Её уроки фотограф называет одним из самых ярких школьных воспоминаний:
В числе героинь работ Дима Тулунгужина - пять артисток Башкирского театра оперы и балета. Это солистки оперной труппы Татьяна Никанорова, Татьяна Мамедова, а также исполнительницы роли Татьяны Лариной в опере «Евгений Онегин» режиссера-постановщика Ляйсан Сафаргуловой: Галина Чеплакова, Олеся Мезенцева и Эльвина Ахметханова:
По словам фотографа, идея проекта возникла еще в 2019 году, но мероприятие приходилось неоднократно откладывать и переносить.
Посвященная Татьянам выставка – первая подобного формата в Уфе. В планах Дима Тулунгужина продолжить пополнять коллекцию портретов новыми работами, и сделать проект ежегодным, чтобы каждая Татьяна смогла принять участие в авторском замысле фотографа.
Выставка «Она звалась Татьяной» в Башкирском театре оперы и балета в Уфе продлится до 29 января. Вход свободный для посетителей театра.