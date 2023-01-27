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Вчера, 13:39

«Она звалась Татьяной»: в Башкирском театре оперы и балета открылась выставка Дима Тулунгужина

25 января, в Татьянин день в Башкирском театре оперы и балета открылась выставка работ фотографа Дима Тулунгужина. В новом проекте автора представлены снимки Татьян со всей России, портреты которых он собирал более пяти лет.

Партнерский материал
Евгений Вершинин
Фото:Евгений Вершинин
«Все Татьяны в моём проекте неслучайны, каждая из них искренне интересуется моим творчеством и очень желала попасть ко мне на съёмку. Я благодарен каждой Татьяне за доверие и участие в этом проекте, надеюсь, выставка не последняя».

Важными гостьями мероприятия стали героини проекта, собравшиеся в этот вечер в Греческом зале театра. Яркие и неповторимые Татьяны, которых объединило имя и участие в задумке фотохудожника, словно сошли со своих портретов, сделав выставку ожившей.

Лирическую атмосферу события подчеркнула особенная обстановка встречи. Церемония открытия в формате перформанса предваряла оперу «Евгений Онегин». Гостей встречал сам Дим Тулунгужин в черном фраке и цилиндре по моде 19 века, времени действия событий великого романа Александра Сергеевича Пушкина.

Евгений Вершинин
Фото:Евгений Вершинин
«Идея добавить элементы театральности, сделав открытие иммерсивным, принадлежит театру, и, думаю, у нас получилось»,
поделился фотограф.

Блистательная опера Петра Ильича Чайковского символично переплелась с выбором портрета, который украшает афишу выставки. На нем - одна из героинь проекта Татьяна Александровна Таянова, учительница по литературе Дима Тулунгужина. Её уроки фотограф называет одним из самых ярких школьных воспоминаний:

Евгений Вершинин
Фото:Евгений Вершинин
«Несмотря на то, что я учился в классе с углубленным изучением информатики, уроки литературы я очень любил и всегда ждал. Благодаря мастерству Татьяны Александровны они открывали совсем другой мир, отличный от цифр и алгоритмов. Это педагог с большой буквы с невероятным обаянием и харизмой, и я счастлив, что мне удалось с помощью проекта рассказать об учителе, чье влияние на свою жизнь я считаю особенным».

В числе героинь работ Дима Тулунгужина - пять артисток Башкирского театра оперы и балета. Это солистки оперной труппы Татьяна Никанорова, Татьяна Мамедова, а также исполнительницы роли Татьяны Лариной в опере «Евгений Онегин» режиссера-постановщика Ляйсан Сафаргуловой: Галина Чеплакова, Олеся Мезенцева и Эльвина Ахметханова:

«Мы решили оставить в проекте «пасхалку» как символ неразрывной связи реальности и искусства. Так появились портреты Татьян, но только сценических», - говорит Дим.

По словам фотографа, идея проекта возникла еще в 2019 году, но мероприятие приходилось неоднократно откладывать и переносить.

«Каждая выставка ждет своего момента и проходит в нужное время, и сегодня, наконец, всё сложилось. Выставка родилась так легко, как бывает только когда ничего не планируешь заранее, поэтому проект наполнен такими приятными аллюзиями: портреты Татьян, Татьянин день, опера «Евгений Онегин» - согласитесь, нарочно не придумать. Всё сегодня словно ждало своего часа, чтобы совпасть в одно время и ярче оттенить красоту случайности».

Посвященная Татьянам выставка – первая подобного формата в Уфе. В планах Дима Тулунгужина продолжить пополнять коллекцию портретов новыми работами, и сделать проект ежегодным, чтобы каждая Татьяна смогла принять участие в авторском замысле фотографа.

Выставка «Она звалась Татьяной» в Башкирском театре оперы и балета в Уфе продлится до 29 января. Вход свободный для посетителей театра.

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