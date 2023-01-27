«Она звалась Татьяной»: в Башкирском театре оперы и балета открылась выставка Дима Тулунгужина

Важными гостьями мероприятия стали героини проекта, собравшиеся в этот вечер в Греческом зале театра. Яркие и неповторимые Татьяны, которых объединило имя и участие в задумке фотохудожника, словно сошли со своих портретов, сделав выставку ожившей.

Лирическую атмосферу события подчеркнула особенная обстановка встречи. Церемония открытия в формате перформанса предваряла оперу «Евгений Онегин». Гостей встречал сам Дим Тулунгужин в черном фраке и цилиндре по моде 19 века, времени действия событий великого романа Александра Сергеевича Пушкина.