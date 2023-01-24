Обещал вернуться: первая учительница Фаниса Хусаинова о его последних словах перед отправкой на СВО

Первая учительница погибшего в зоне СВО Фаниса Хусаинова Айсылу Хазипова рассказала о последней встрече с ним и его детстве. С педагогом народного героя пообщался корреспондент «Молодежной газеты».

По словам Айсылу Мударисовны, с первого по четвертый класс Фанис учился в селе Новокайпаново Татышлинского района. Класс был маленьким, всего 8 детей: 7 мальчиков и одна девочка, поэтому все учащиеся были на виду. Фанис всегда приходил в школу подготовленным, всегда выполнял заданные уроки. Несмотря на среднюю успеваемость, он был неформальным лидером в классе.

«Он, как магнит, притягивал к себе людей. Все дело в его характере, он был всегда на позитиве. Всегда в хорошем настроении. У него всегда сияли глаза, улыбка не сходила с его лица. С малых лет он умел держать данное им слово. Часто мне помогал: доску помыть, кабинет проветрить. Фанис учился в одном классе вместе со своим двоюродным братом Алгизом, ребята дружили.

Первоклассники были очень смешными и непосредственными, верили в Деда Мороза. Садика в селе не было, все дети пришли учиться в школу, не побывав ни дня в дошкольном учреждении. Помню, как в первом классе к нам в кабинет забежал какой-то четвероклассник и позвал всех на линейку. Фанис схватил со стола линейку и, улыбаясь, меня спрашивает: "А линейку с собой брать?". В другой раз спрашиваю наизусть стихотворение. Алгиз произносит первые строчки, замолкает и, ища поддержки, оглядывается на брата, тут уж Фанис не выдерживает: "Айсылу Мударисовна, вы посмотрите, он ждет, что я ему подскажу", а сам уже заливается смехом», - вспоминает учительница.

В младших классах мальчику особенно нравились уроки физкультуры, музыки, любил танцевать. К слову, о его удивительной гибкости рассказывал и спасенный генерал, который звонил матери Хусаинова, чтобы поблагодарить ее за героического сына, он сравнивал Фаниса с человеком-пауком.

Как рассказала педагог, в младших классах Фанис жил с бабушкой и дедушкой, они настояли, чтобы мальчик оставался с ними, а не переезжал в дом отчима. Мама Фарида Хусаинова приезжала в Новокайпаново на родительские собрания, школьные мероприятия, а на каникулы увозила сына к себе в село Барды Пермского края. Когда бабушки не стало, забрала сына к себе, там он учился с 5 по 9 класс. В Татышлинский район молодой человек вернулся уже после окончания девятилетки, когда поступил в местный колледж на тракториста.

Айсылу Хазипова встретилась со своим учеником уже спустя много лет, когда тот повзрослел и обзавелся своей семьей. Была учительница и на его проводах в зону СВО.

«Однажды мы с мужем подхватили по дороге молодого человека, в котором я узнала Фаниса. Узнала по его сияющим глазам и улыбке. Разговорились, обменялись телефонами. Он рассказал, что успел жениться, у него растет дочка, в которой он души не чает. Потом он мне прислал несколько школьных фотографий, которых у меня не было. Последний раз я видела его 28 сентября 2022 года, когда мы всем районом провожали мобилизованных. Он был вместе с ребятами, собирался вновь идти воевать. Фанис, увидев меня, обрадовался, обнял. «Я обязательно вернусь!» - сказал он мне тогда на прощание», - рассказала Айсылу Мударисовна.

Как ранее писал «Башинформ», Фанис Хусаинов погиб при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции. Он проходил службу в добровольческом батальоне «Барс-17».

Всей стране Фанис стал известен после того, как 3 сентября 2022 года вышел на спецзадание с задачей взять «языка», то есть пленного, способного сообщить ценные военные сведения. Подобные миссии отличаются своей опасностью, так как в тылу врага разведчику помочь некому. Но Хусаинову командование доверяло, и это доверие он оправдал.

Во время спецзадания произошло боестолкновение, со стороны противника на военнослужащего напали семь человек на БТР. Фанис уничтожил двоих, одного взял в плен, а остальные сбежали. Из разведки доброволец вернулся уже не пешком, а на угнанном у противника БТР.

5 сентября расположение российского отряда подверглось обстрелу из американских систем «Хаймарс». Один из земляков Хусаинова получил контузию и осколочные ранения. Доброволец извлек раненого из-под обломков и быстро доставил его в военный госпиталь.

Более того, еще через сутки занимаемые позиции атаковали превосходящие силы ВСУ. В ходе столкновения был ранен генерал-майор, которого Фанис вывез в госпиталь на своем захваченном БТР.

За свою отвагу и смекалку боец получил прозвище «Безбашенный». Он подавал пример патриотизма и высокого боевого духа соотечественникам во время мобилизации, боевого слаживания, в зоне СВО. Фанис Хусаинов стал поистине народным героем. Про его подвиги знают жители других районов нашей республики и соседних регионов. Камиль Бузыкаев нарисовал серию комиксов.