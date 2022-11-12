Тринадцатого в тринадцать в эфире БСТ начинаются «Башкирские каникулы»

«Башкирские каникулы» - так называется цикл программ, посвященный отдыху в Башкортостане, его популярным и пока еще малоизвестным достопримечательностям, а также удивительным жителям республики. В первом сезоне авторы проекта выбрали 8 живописных уголков региона, и составили интересные маршруты для путешествий по ним.

Роли беспечных туристов в «Башкирских каникулах» примерили на себя ведущие телеканала БСТ Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко, известные по совместной работе в утреннем шоу «Салям». Согласно формату программы, каждый из ведущих выбирает несколько интересных локаций, посещает их, составляя личный авторский тур. Выпуски «Башкирских каникул» изобилуют полезными советами, интересными рассказами и впечатлениями, и, что важно, ценами на услуги! Куда поехать, где пообедать, сколько стоит ночевка в популярных глэмпингах и отелях - вот малая часть вопросов, на которые можно получить ответы, посмотрев новое башкирское трэвел-шоу.

«Это абсолютно удивительный опыт - работать там, где все отдыхают! Думаю, много тех, кто так же, как и мы, хотел бы побыть ведущим программы о путешествиях. Спешу расстроить, это крайне непростая работа, ведь для того, чтобы получить красивые кадры, нужно и вставать рано, и ходить много, сильно уставать физически… Но оно того стоит! И программа получилась такой, какой мы и хотели - живой, познавательной и красивой», - говорит автор и ведущая проекта Альбина Касимханова.

«И без "Башкирских каникул" ваш покорный слуга много путешествовал по Башкортостану, и думал, что уже все увидел. Но, как всегда, сильно ошибался, - признался автор и ведущий проекта Дмитрий Каретко. - Оказывается, особенность нашей республики заключается в том, что рядом с какой-либо известной достопримечательностью есть еще одна: она, может, менее популярна, но не менее прекрасна, и вот такие истории - про наши каникулы. Поэтому, как говорят у нас на БСТ - must see!»

«Изюминкой» проекта является спор ведущих о том, кто потратит меньшую сумму денег на свой авторский тур. И в конце каждого выпуска программы потративший на свой тур большую сумму ведущий выполняет задание экономного ведущего. Порой задания сложнее, чем сами путешествия.

«Башкирские каникулы» - это труд большой команды, где режиссер и операторы имеют колоссальный опыт съемок программ о туризме на федеральных каналах. И, конечно, это серьезная работа профильного министерства предпринимательства и туризма РБ, специалисты которого прорабатывали маршруты вместе с командой проекта.

Проект «Башкирские каникулы» реализуется на средства Гранта Главы РБ, при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

Премьера на БСТ 13 ноября, в 13.00.