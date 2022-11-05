Самая сложная работа: многодетные жительницы Башкирии поделились секретами счастливого материнства

Радий Хабиров на днях подписал указ о вручении медалей «Материнская слава» женщинам, воспитывающим пятерых и более детей. В этот раз наград были удостоены 26 жительниц республики. По распоряжению Главы Башкирии вместе с медалью многодетные мамы теперь получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей (ранее сумма составляла 17 тысяч 241 рубль). С агентством «Башинформ» жительницы республики поделились, как все успевать с большой семьей и где они черпают вдохновение, когда устают от домашних хлопот.
В семье Назаровых из Баймакского района растут пять детей, две дочки и три сына. Илфак и Разида вместе уже 15 лет. Они познакомились на свадьбе общих друзей и вскоре сыграли свою. С тех пор живут душа в душу. Старшая дочь Гульсибар – студентка уфимского колледжа. Сын Ильназ учится в 6 классе, Ильгизар пошел в 4-й, Данис стал первоклассником. Младшая, трехлетняя Гульназ, привыкает к детскому саду.
Назаровы живут в частном доме. Разводят кур и гусей, выращивают урожай в саду и огороде. Чтобы содержать семью, супругу Разиды приходится очень много работать. Поэтому основные хлопоты по хозяйству ложатся на ее плечи. Содержать дом и двор в порядке, делать с детьми уроки, решать другие бытовые вопросы многодетной маме вовсе не в тягость. Говорит, что совсем не устает от своих обязанностей. А готовка – ее отдушина, и она часто старается баловать любимых вкусной выпечкой.
«Скоро дети вернутся из школы домой. Я пеку к их возвращению пиццу. И пока с вами по телефону разговариваю, на чак-чак тесто успела замешать. Мне хочется, чтобы они возвращались домой, где вкусно пахнет свежеприготовленной едой. Чтобы у детей закрепилось ощущение, что дома их любят и всегда ждут», - делится Разида Назарова.
Любовь к готовке передалась и обеим дочкам. Поэтому часто женская половина семьи хлопочет на кухне вместе, заодно ведут задушевные разговоры. Многодетная мама нашла себе еще одно хобби – вышивает женские нагрудники. Говорит, это тоже здорово помогает отвлечься от рутины.
У старших сыновей, Ильназа и Ильгизара, талант к пению. Родители стараются находить время и возможности развивать мальчишек в творческом направлении, возят их на музыкальные конкурсы районного и республиканского уровней.
«Все, что мы делаем с мужем, делаем для наших детей. Всегда находим возможность вместе отметить их дни рождения, летом выезжаем на пикники, любим ходить в кинотеатр. Хочется сказать спасибо за награду. Для меня это знак того, что я действительно хорошо справляюсь со своей ролью мамы и правильно воспитываю детей», - призналась женщина.
В квартире семьи Екатерины Володиной из Уфы всегда слышен звонкий детский смех. Вместе с супругом Эдуардом за 18 лет они подарили жизнь трем сыновьям и двум дочкам. Старший Сергей сейчас студент одного из уфимских колледжей, 14-летний Даниил, 11-летний Никита и 8-летняя Эльза учатся в школе, самая младшая, Софья ходит в детский сад.
Глава семьи работает мастером на заводе, а Екатерина устроилась нянечкой в дошкольную организацию. Говорит, легко удается совмещать работу, материнство и успевать выполнять обязанности по дому. Потому что есть помощники.
«У каждого своя обязанность. Где-то пыль протереть, где-то посуду помыть. Все помогают, делаем все вместе, дружно. В нашем доме действует правило: чисто там, где не мусорят. И его все стараются соблюдать», - делится многодетная мама.
Большая семья любит летом выбираться на рыбалку, с весны по осень трудятся на даче, выращивая овощи и фрукты, строят дом. Но пока планы на переезд пришлось поставить на паузу. Эдуарда призвали в рамках частичной мобилизации. Мужчина мог бы предоставить актуальные данные о составе семьи и остаться дома. Но не захотел. Супруге осталось только поддержать его решение.
«Повестка когда пришла, он не был настроен отмазываться. Собрался и пошел», - рассказала Екатерина.
В семье стараются не думать о плохом, верят, что их муж и папа обязательно вернется домой живым и здоровым. И тогда, признается многодетная мама, возможно, будут думать об еще одном малыше.
«У моей бабушки было семь детей. Меня и назвали, кстати, в честь нее. И моя мама постоянно говорит: «Ты копия бабы Кати. И характером, и дружелюбием, и оптимизмом. Даже сейчас, когда мужа забрали, не плачешь, не унываешь». Кто знает, может, и правда что-то по генам передается. И у меня тоже будет семь детей, как у бабушки», - рассказала уфимка.
В Хайбуллинском районе Саидовы воспитывают пятерых дочек и сына. Супруги познакомились, когда им было по 15 лет. После 9 класса родители Анны настаивали, чтобы она поступила в горный колледж села Акъяр, но она тайком отнесла документы в профессиональное училище. Туда же осваивать профессию сварщика поступил Роман.
Оба из многодетных семей. У Анны есть три сестры, у мужа – четверо братьев и сестер. Поэтому супруги с самого начала планировали, что не остановятся только на одном или двух малышах. Так на свет появились 12-летняя Ульяна, 10-летняя Маргарита, 8-летняя Надя, 6-летняя Вероника, 4-летняя Евгения. А год назад родился долгожданный сын Марк.
С девочками, конечно, проще, признается Анна. Они и за младшими присмотрят, и часть домашних хлопот на себя берут.
«Уроки они должны делать сами. Мне приносят только на проверку. Еще у девочек есть свой график: кто сегодня моет посуду, кто влажную уборку делает, у них все по очереди. И на кухне помогают. Особенно вторая дочь, Маргарита, любит печь. Балует нас тортиками и другой выпечкой. Конечно, пока все под моим присмотром делается», - делится женщина.
Конечно, хлопот хватает и для мамы. Поэтому день у нее начинается в 6 утра. Ведь нужно успеть приготовить завтрак, собрать и проводить всех в школу, в детский сад. А ложится спать, когда вся семья давно забылась глубоким сном. Такой круговорот будней уже стал привычным для женщины. Именно в этом она видит свое счастье.
«Самое трудное в материнстве, когда они все вместе начинают болеть. Для меня это самое тяжелое. Потому что сердце разрывается за всех сразу. Ну а самое лучшее, это когда сидишь вечером, а они все вшестером подходят, обнимают и целуют. Сразу обо всем забываешь», - поделилась Анна Саидова.
Все героини в один голос говорят, что чем больше детей, тем проще. Это с первым ребенком кажется, что не хватает ни сил, ни времени. А когда семья растет год за годом, кажется, что в сутках становится больше часов. И как-то само собой получается все успевать. Тем более что за все материнские труды положена самая главная награда: любящие глаза и счастливые улыбки детей.