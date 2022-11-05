Самая сложная работа: многодетные жительницы Башкирии поделились секретами счастливого материнства

Радий Хабиров на днях подписал указ о вручении медалей «Материнская слава» женщинам, воспитывающим пятерых и более детей. В этот раз наград были удостоены 26 жительниц республики. По распоряжению Главы Башкирии вместе с медалью многодетные мамы теперь получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей (ранее сумма составляла 17 тысяч 241 рубль). С агентством «Башинформ» жительницы республики поделились, как все успевать с большой семьей и где они черпают вдохновение, когда устают от домашних хлопот.

В семье Назаровых из Баймакского района растут пять детей, две дочки и три сына. Илфак и Разида вместе уже 15 лет. Они познакомились на свадьбе общих друзей и вскоре сыграли свою. С тех пор живут душа в душу. Старшая дочь Гульсибар – студентка уфимского колледжа. Сын Ильназ учится в 6 классе, Ильгизар пошел в 4-й, Данис стал первоклассником. Младшая, трехлетняя Гульназ, привыкает к детскому саду.

Назаровы живут в частном доме. Разводят кур и гусей, выращивают урожай в саду и огороде. Чтобы содержать семью, супругу Разиды приходится очень много работать. Поэтому основные хлопоты по хозяйству ложатся на ее плечи. Содержать дом и двор в порядке, делать с детьми уроки, решать другие бытовые вопросы многодетной маме вовсе не в тягость. Говорит, что совсем не устает от своих обязанностей. А готовка – ее отдушина, и она часто старается баловать любимых вкусной выпечкой.

«Скоро дети вернутся из школы домой. Я пеку к их возвращению пиццу. И пока с вами по телефону разговариваю, на чак-чак тесто успела замешать. Мне хочется, чтобы они возвращались домой, где вкусно пахнет свежеприготовленной едой. Чтобы у детей закрепилось ощущение, что дома их любят и всегда ждут», - делится Разида Назарова.

Любовь к готовке передалась и обеим дочкам. Поэтому часто женская половина семьи хлопочет на кухне вместе, заодно ведут задушевные разговоры. Многодетная мама нашла себе еще одно хобби – вышивает женские нагрудники. Говорит, это тоже здорово помогает отвлечься от рутины.

У старших сыновей, Ильназа и Ильгизара, талант к пению. Родители стараются находить время и возможности развивать мальчишек в творческом направлении, возят их на музыкальные конкурсы районного и республиканского уровней.

«Все, что мы делаем с мужем, делаем для наших детей. Всегда находим возможность вместе отметить их дни рождения, летом выезжаем на пикники, любим ходить в кинотеатр. Хочется сказать спасибо за награду. Для меня это знак того, что я действительно хорошо справляюсь со своей ролью мамы и правильно воспитываю детей», - призналась женщина.