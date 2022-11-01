В добровольческие отряды России для участия в СВО записались более 15 тысяч человек

В добровольческие отряды России с начала специальной военной операции записалось уже более 15 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил страны. Отмечается, что сюда не входят бойцы ЧВК.

Добровольцы из Башкирии участвуют в боевых действиях в составе батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Сегодня идет формирование третьего батальона, который был назван в честь народного героя республики Салавата Юлаева.

«Жители Башкирии добровольно принимают участие в СВО. Это и характер башкирского народа, и его менталитет. С давних времен башкирские воины принимали участие во многих войнах за нашу Родину. И все это передается по генам. И я всегда говорил, что жители Башкортостана всегда были сопричастны к тому, что происходит в нашей России, и всегда были со страной, когда это было нужно. Особенно в тяжелые моменты», - отметил ранее Глава региона Радий Хабиров.