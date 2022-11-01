Бойцы батальона Шаймуратова поблагодарили жителей Башкирии за гуманитарную помощь

Бойцы башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова поблагодарили жителей Башкирии за гуманитарную помощь.

«Несмотря на то, что личный состав батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова обеспечен всем необходимым, всегда приятно получить посылку из дома, ощутить заботу близких. На передовую доставили гуманитарную помощь и посылки из дома. Большое спасибо!» — говорится в сообщении в телеграм-канале «Башкирский батальон».

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров предложил централизовать сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и добровольческих батальонов, участвующих в СВО. Такой централизованный сбор гарантированно доставит все собранные вещи и продукты в зоны дислокации башкирских батальонов, пояснил он.

На площадке «Башсельхозтехники» создан логистический склад для снабжения бойцов добровольческих батальонов им. Шаймуратова, им. Доставалова и формирующегося батальона им. Салавата Юлаева.

Напомним, добровольцы из Башкирии участвуют в боевых действиях в составе батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Сегодня идет формирование третьего батальона, который был назван в честь национального героя республики Салавата Юлаева.