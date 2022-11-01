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1 Ноября , 11:43

Благодаря Главе Башкирии в Белорецке реконструируют школу, здание которой простаивало несколько лет

телеграм-канал Андрея Иванюты
Фото:телеграм-канал Андрея Иванюты

В Белорецке сейчас активно реконструируется городская школа № 8, аварийное здание которой простаивало несколько лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

«Аварийное здание несколько лет простаивало. Сейчас благодаря поддержке Главы республики Радия Хабирова стройка активно идёт», — написал Андрей Иванюта.

Демонтаж школьного здания начался в августе прошлого года. Сейчас оно полностью реконструировано. Завершен демонтаж второго этажа и уже возведены новые кирпичные стены. Смонтированы плиты перекрытия первого и второго этажей, уложена кровля, установлены окна, оштукатурен первый этаж. Ведутся работы по монтажу системы отопления. На ноябрь запланирована подача отопления и начало отделочных работ.

«Пристрой к школе будет состоять из трех частей — начального блока, спортивного и актового залов со столовой. Сейчас ведутся работы по кладке стен и перегородок третьего этажа, перекрытию над третьим этажом. Производится монтаж окон, устанавливается конструкция кровли, утепляется чердак, проводятся электричество, отопление, водопровод и канализация. До конца года планируется завершить все работы по каменно-кирпичной кладке и установке кровли», — сообщил глава администрации Белорецкого района.

Реконструкция школьного здания проводится за счёт средств республиканского бюджета. Планируется, что уже к следующему учебному году белорецкая школа на 800 мест будет введена в эксплуатацию.

Автор:Галина Бахшиева
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