В Уфе на форуме по этнотуризму Глава Башкирии презентовал тревел-шоу «Башкирские каникулы»

Сегодня в Уфе на международном форуме по этнотуризму Глава Башкортостана презентовал новый телепроект «Башкирские каникулы». Его авторы, ведущие телеканала БСТ Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко, расскажут о новых уникальных маршрутах по Башкортостану.

Радий Хабиров также анонсировал программу на своих страницах в соцсетях: «Хорошая добрая программа для семейного просмотра. Премьера проекта — 13 ноября в 13.15 на телеканале БСТ и далее — каждое воскресенье в это же время».

«Башкирские каникулы» — цикл программ, посвященный отдыху в Башкортостане, его популярным и пока еще малоизвестным достопримечательностям, а также удивительным жителям республики. В первом сезоне авторы проекта выбрали 8 живописных уголков региона и составили интересные маршруты для путешествий по ним. Проект реализуется на средства гранта Главы РБ при поддержке министерства предпринимательства и туризма РБ и Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

Роли беспечных туристов в «Башкирских каникулах» примерили на себя ведущие телеканала БСТ Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко, известные по совместной работе в утреннем шоу «Салям». Согласно заданию программы, каждый из ведущих выбирает несколько интересных локаций, посещает их, составляя личный авторский тур. Выпуски «Башкирских каникул» изобилуют полезными советами, интересными рассказами и впечатлениями, и, что важно, ценами на услуги. Куда поехать, где пообедать, сколько стоит ночевка в популярных глэмпингах и отелях — вот малая часть вопросов, на которые вы получите ответы, посмотрев новое башкирское тревел-шоу.

«Всегда говорил, что у нас очень красивая республика. И ее туристический потенциал безграничен. Мы сейчас многое делаем для того, чтобы отдыхать в Башкортостане было комфортно, доступно и безопасно. И, конечно, о красотах республики нужно рассказывать. В прошедшее воскресенье на трёх телевизионных каналах республики стартовал цикл передач „Атлас Баженова: Башкортостан“ от Тимофея Баженова, — отметил Радий Хабиров. — А на форуме эксперты определят еще и маршрут года. У гостей из более чем 50 регионов и зарубежных коллег в эти дни будет возможность познакомиться с объектами нашего культурного наследия, открыть для себя туристические маршруты и обрести новых друзей и партнёров. Всем желаю удачи, желаю находить время для путешествий. И ждем всех в Башкортостане».