Для мобилизованных продлены сроки уплаты имущественных налогов

Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате имущественных налогов для мобилизованных — на весь период прохождения военной службы.

Направленное в 2022 году мобилизованному гражданину налоговое уведомление, не оплаченное до 1 декабря 2022 года, исполнять не требуется. Задолженность по указанным в нем транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц не возникает.

Новое налоговое уведомление за истекший до 2022 года период владения налогооблагаемым имуществом будет направлено мобилизованному после получения налоговым органом информации о его увольнении с военной службы.

Оплатить указанные в уведомлении налоги будет необходимо в срок не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы. Оплатить налоги возможно как в общеустановленном порядке, так и равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы.

Увеличиваются и сроки уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций и авансовых платежей по ним для компаний, в которых мобилизованный гражданин на дату призыва является единственным учредителем (участником) и одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа. Если сроки уплаты налогов организации приходятся на период прохождения мобилизованным лицом военной службы, то они также уплачиваются не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы.

Для применения перечисленных мер поддержки мобилизованным гражданам не требуется обращаться в налоговые органы, так как сведения о них будут поступать в рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобороны России и ФНС России.

Для всех граждан, которые не призывались на военную службу в рамках частичной мобилизации, срок уплаты имущественных налогов за 2021 год не изменяется: налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2022 года.