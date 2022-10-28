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28 Октября , 13:02

Жители России могут бесплатно обучиться навыкам кибербезопасности на Госуслугах

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

На портале Госуслуг появился новый раздел «Кибербезопасность — это просто!», посвященный правилам кибербезопасности.

Как показывают исследования в области кибербезопасности пользователей, в условиях ежегодного увеличения атак и мошеннических действий в отношении граждан около 57% россиян хотели бы узнать о том, как лучше защитить себя в интернете, а 73% из них отмечают, что испытывают дефицит такой информации.

«Число кибератак в этом году увеличилось на 80%, а это подтверждает, что в текущих условиях информационная безопасность стоит во главе угла. Причем если ранее деятельность киберпреступников была направлена на финансовый сектор, то теперь их основной целью стал госсектор. Специалистам удалось ликвидировать более 25 тыс. цифровых атак на государственные ресурсы», — отметил виц-премьер Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с президентом России.

В новом разделе пользователи Госуслуг могут:

— пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные;

— узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз — от взлома аккаунта до телефонного мошенничества;

— скачать специальные памятки по кибербезопасности. В них перечислены фразы, которые выдают телефонных мошенников, а также информация, которую никогда нельзя раскрывать, и многое другое.

Советы по киберграмотности для детей и старшего поколения выделены в разделе в отдельные блоки, поскольку, по статистике, эти группы населения чаще других оказываются беззащитными перед мошенничеством в интернете.

Для того чтобы сократить потери граждан от кибератак, в раздел по кибербезопасности на Госуслугах включены описания распространенных мошеннических схем с советами, как правильно себя вести, чтобы не потерять деньги или персональные данные. Кроме того, в раздел вошли ответы на вопросы, которые пользователи портала чаще всего задавали службе поддержки. Некоторые из этих вопросов требовали максимально быстрой реакции, например - «как узнать, что аккаунт взломали?», «как проверить, не подали ли мошенники заявление с моей учётной записи?». Поэтому теперь в этих и других подобных ситуациях пользователь сможет сразу получить всю необходимую информацию и список неотложных мер, не дожидаясь ответа техподдержки.

Автор:Азат Гиззатуллин
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