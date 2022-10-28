В УГНТУ прошла ярмарка вакансий ПАО «Газпром»

Деловую программу открыл помощник заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин. В ходе совещания по взаимодействию УГНТУ и дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» были рассмотрены проекты подготовки кадров для предприятий отрасли, в том числе с учетом развития современных технологий, а также сетевой формы реализации образовательных проектов. Участники встречи также обсудили вопросы организации совместной программы магистратуры по направлению переработки углеводородов.

Гости посетили лабораторные и учебные аудитории, побывали на кафедре «Эксплуатация наземного транспорта в нефтегазовой промышленности и строительстве», задача которой также – подготовка студентов для работы в дочерних обществах компании с пониманием специфики по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту техники, в частности, работающей на газомоторном топливе.

Подобные мероприятия направлены на обеспечение притока талантливой молодежи на объекты газовой отрасли. Всего ярмарку вакансий посетили более 1000 человек.