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28 Октября , 17:36

В УГНТУ прошла ярмарка вакансий ПАО «Газпром»

Сегодня в УГНТУ состоялась традиционная ярмарка вакансий ПАО «Газпром». Она собрала представителей 17 дочерних обществ и организаций компании.

Партнерский материал

Специалисты кадровых служб рассказали соискателям о специфике работы в отрасли, особенностях корпоративной культуры и требованиях, предъявляемых к кандидатам. Молодежь активно задавала вопросы и заполняла анкеты с надеждой на будущее успешное трудоустройство.

– Познакомился с представителями компаний, задал вопросы, рассказал о своей специальности. Рад, что получил приглашение и на преддипломную практику, и на дальнейшее трудоустройство. Моя будущая профессия связана с эксплуатацией магистральных трубопроводов и газонефтехранилищ – очень востребована на предприятиях «Газпрома». Я хочу работать по специальности,
рассказал студент 5 курса факультета трубопроводного транспорта Денис Ханнанов.  
– Пришла на ярмарку вакансий, чтобы подать резюме для прохождения преддипломной практики на предприятиях «Газпрома». Это отличная возможность познакомиться с представителями дочерних компаний и определиться с местом будущей работы,
поделилась студентка 5 курса горно-нефтяного факультета Анастасия Горбачева.

Деловую программу открыл помощник заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин. В ходе совещания по взаимодействию УГНТУ и дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» были рассмотрены проекты подготовки кадров для предприятий отрасли, в том числе с учетом развития современных технологий, а также сетевой формы реализации образовательных проектов. Участники встречи также обсудили вопросы организации совместной программы магистратуры по направлению переработки углеводородов.

Гости посетили лабораторные и учебные аудитории, побывали на кафедре «Эксплуатация наземного транспорта в нефтегазовой промышленности и строительстве», задача которой также – подготовка студентов для работы в дочерних обществах компании с пониманием специфики по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту техники, в частности, работающей на газомоторном топливе.

Подобные мероприятия направлены на обеспечение притока талантливой молодежи на объекты газовой отрасли. Всего ярмарку вакансий посетили более 1000 человек.

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