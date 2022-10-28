В Башкирии утверждены границы и режим использования четырех археологических памятников

Приказами Башкультнаследия утверждены границы территории, предмет охраны и режим использования четырех объектов культурного (археологического) наследия федерального значения в Федоровском, Зианчуринском и Кугарчинском районах Башкирии. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Речь идет о следующих объектах: «Бала-Четырманский III курганный могильник», «Курган у хутора Актимбетово», «Нижне-Муйнакский курган», «Максютовский II курганный могильник». В границах этих памятников установлен особый режим использования участков.