В Башкирии прошла прямая линия с Главой; завершилась частичная мобилизация; куда будут эвакуировать

О чем Хабиров говорил на прямой линии; в Башкирии создали уникальный порошок и способ очистки воды от фенола; почему главе минстроя объявлено предостережение; как полицейский продавал личные данные граждан; отставка в «Уфе» и что будет с клубом. Эти и другие важные новости недели «Башинформ» собрал в одном материале.

Создали уникальный стиральный порошок

В Башкирии «дочка» БСК - предприятие «Эколь» начало выпускать уникальный в России продукт – стиральный порошок по стандарту халяль. От обычного он отличается составом - вместо животных жиров используется пальмовое масло, рассказал в соцсетях Радий Хабиров. Скоро порошок «Зифа Халяль» появится в магазинах республики и других регионов, в планах - поставки за рубеж.

БСК демонстрирует потрясающие экономические показатели, отметил Радий Хабиров на прямой линии 27 октября. Он сообщил, что республика осталась совладельцем БСК, а принадлежащий России пакет акций передали в доверительное управление компании «Русский водород». Также поставлена точка в вопросе Куштау - как источник сырья для БСК он разрабатываться не будет.

Предостережение главе минстроя

26 октября в Уфе прокурор Башкирии Игорь Пантюшин проинспектировал строящийся с 2019 года хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Как выяснилось, он возводится с отставанием от графика, помещения корпуса отделаны некачественно. В связи с этим прокурор объявил главе минстроя РБ предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении руководителей Управления капстроительства и «СУ-10» возбуждены дела об административном правонарушении. В минстрое пояснили, что сроки строительства объекта нарушены из-за внесения изменений в проектную документацию, введения санкций и удорожания стройматериалов. По словам вице-премьера Алана Марзаева, здесь много вопросов к подрядчику. «Срыв строительства такого значимого объекта недопустим», — отметил он по итогам выезда на объект. Корпус должны были сдать в этом году. Новый срок его сдачи - 2023 год.

В Уфе собрались законодатели ПФО

25 октября в Уфе прошло заседание Ассоциации законодательных органов госвласти регионов ПФО. На заседании с участием полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова и Главы Башкирии Радия Хабирова обсуждались темы цифровизации деятельности законодательных органов, реформы государственного и муниципального контроля, развития молодежного парламентаризма. «Вопросы цифровой трансформации во многом определяют необходимость оперативного принятия решений и реагирования исполнительной и законодательной власти на быстро меняющуюся ситуацию и насущные проблемы», - отметил Комаров.

По словам Хабирова, в условиях санкций, «стране, как никогда, нужны собственные решения в сфере производства компьютерного оборудования, разработки отечественного софта». В республике за три года высокоскоростным интернетом обеспечено более 3 тысяч соцучреждений. Создан свой госцентр обработки данных и сети передачи информации. По итогам 2021 года объём электронных госуслуг вырос на 50%. Ключевыми задачами в сфере законотворчества в современных условиях Хабиров назвал стабильное развитие страны и поддержку защитников Родины. «У нас эффективный парламент», — отметил он, но, чтобы парламент быстро работал, нужна цифровая трансформация ее деятельности.

В Уфе законодатели ПФО обменивались лучшими практиками и обратились в Госдуму с предложением создать централизованную информационную систему, которая помогала бы быстрее взаимодействовать с разными уровнями власти. В завершение заседания подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами Башкортостана и Пензенской области.

Также в Уфе Игорь Комаров и Радий Хабиров обсудили перспективы реализации проекта ПФО «Ментальное здоровье», направленного на помощь детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра (РАС). С 2020 года численность детей с РАС выросла в два раза – до 1 877. На базе Республиканской психбольницы создан кабинет медпомощи таким детям и разработана комплексная программа сопровождения людей с РАС.

Смена главного в «Уфе» и судьба клуба

26 октября покинул свой пост главный тренер ФК «Уфа» Денис Попов, проработавший на этой должности 2 месяца. Новым наставником «горожан» стал Арслан Халимбеков. В 2019-м он был в «Уфе» старшим тренером.

«Мне не нравится, как команда играет, но мы ее поддержим», - ответил Радий Хабиров на вопрос о судьбе клуба. В этом сезоне «Уфе» выделено 400 млн. За 10 лет клуб получил от республики более 7 млрд рублей и вылетел из Премьер-лиги. При этом клуб принадлежал частным лицам, поэтому сейчас «мы договорились, что войдем в юридическое управление», сообщил Глава региона.

Конец мобилизации

28 октября в Башкирии завершилась частичная мобилизация. Республика выполнила установленный план по призыву резервистов, сообщил накануне Радий Хабиров. Между тем в регион вернули из мест боевого слаживания около 200 человек - отцов трех детей, вместо них на СВО отправили не имеющих ограничений для призыва. «Я думаю, это будет справедливо», - сказал ранее Глава. Также от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов. При этом убывших в зону СВО вернуть уже не получится, сообщили на брифинге о поддержке семей мобилизованных. Механизм реализации такой поддержки будет запущен уже со 2 ноября. Что положено семьям мобилизованных – здесь.

Проверено: фенола нет

Ученые Башгосуниверситета разработали уникальную технологию очистки сточных вод. Сейчас для этого промпредприятия используют высокозатратные методы очистки с биосорбцией. Наши ученые предложили более эффективную альтернативу. Они разработали методику очистки стоков проточным способом, при которой ядовитые вещества разрушаются воздействием ударных волн. Для этого создан экономный и экологичный аппарат, не имеющий аналогов в России и мире. С его помощью расходы предприятий на очистку стоков сократятся в 30–50 раз. Мощная установка полностью очищает воду от фенола и занимает всего 2 кв. метра.

Скоро обманутых дольщиков не будет

В Башкирии решили большинство вопросов обманутых дольщиков. Осталось 72 проблемных дома и около трех тысяч пострадавших, информировал 27 октября на прямой линии Радий Хабиров. К концу 2023 года обманутых дольщиков в регионе быть не должно. «Это поручение Путина очень строго контролируется», - сказал Глава, заметив, что «к сожалению, есть дом, связанный с обществом слепых, — да, по нему имеются определенные сомнения, будем решать».

Также в 2023 году в Уфе достроят хоспис, закончат реконструкцию театра кукол, начнется реконструкция вокруг озера Теплое в Инорсе, а в 2024-м – к юбилею столицы достроят комплекс гребного слалома и Дворец борьбы. При этом город может встретить свое 450-летие без памятника Салавату Юлаеву, если статую снимут с постамента для ремонта.

Всего на четвертую прямую линию Главы РБ, которая длилась почти 4 часа, поступило более 3 тысяч вопросов, в основном про дороги, частичную мобилизацию и ЖКХ. Главные вопросы и ответы – здесь.

Как и куда будут эвакуировать жителей

Об этом «Башинформу» рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС. В регионе введен уровень базовой готовности. При возникновении ЧС по всей республике одним нажатием кнопки зазвучит сигнал «Внимание всем!» и инструкция, как действовать дальше. В так называемых «убежищах» - герметичных защитных сооружениях с условиями для проживания, укроют работников стратегически важных предприятий. Остальных эвакуируют в безопасные районы. Убежища есть по всей республике. До эвакуации горожане при угрозе могут укрыться в подвалах жилых домов и подземных парковках. По словам Радия Хабирова, пока в республике необходимости в дополнительных мерах безопасности нет.

Полицейский продавал личные данные граждан

В Башкирии 37-летнего оперуполномоченного отдела «К» МВД по РБ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Как выяснили сотрудники УФСБ, полицейский за деньги передавал через родственника по WhatsApp третьим лицам номера телефонов, автомобилей, адреса и другие персональные данные запрашиваемых лиц. Возбуждено уголовное дело.

Вместо атомной - солнечная

В башкирской Агидели запустили солнечную электростанцию. Старт ее работе дали на Российском энергофоруме в Уфе. «Важно, что экологически чистую электроэнергию мы будем получать на площадях, которые до сих пор оставались невостребованными — там, где должно было располагаться строительное и энергетическое оборудование для так и не появившейся Башкирской АЭС», — рассказал о событии Радий Хабиров. СЭС в Агидели — уже седьмая в республике. Объем инвестиций в проект составил 1,1 млрд руб. Всего в республике работают 40 электростанций. За год они выработали 2,5% российского электричества, повторив рекорд 1995 года.

COVID-19: 13 погибших, заболеваемость снижается

На этой неделе в Башкирии от ковида умерли 13 человек, это на две смерти меньше, чем на прошлой. За 7 дней заболеваемость снизилась на 13%. Прирост зараженных упал до 260 случаев в сутки. Госпитализировали 200 человек. Всего развернуто 460 ковид-коек. Около 3 тысяч инфицированных лечатся дома. Привито почти 3,2 млн жителей. Между тем в России выявили два новых штамма ковида. В Башкирии они пока не зарегистрированы.