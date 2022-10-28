В Башкирии на средства нацпроекта благоустроили набережную и родник в селе Чураево

В Мишкинском районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено несколько общественных территорий – это парк «Мать и дитя» и Аллея Героев в селе Мишкино, сквер имени Яныша Ялкайна и мемориальный комплекс «Скорбящая мать» в селе Чураево.

В текущем году в Чураево сдали еще один объект — набережную реки Чураевки и родник Кугу памаш, сообщили в минЖКХ РБ.

Подрядчики отремонтировали навесы над родником и над жёлобом, установили железный пешеходный мост через речку, железную лестницу с перилами на подъеме в гору, а перед навесом появилась площадка для отдыха со скамейками и беседкой.