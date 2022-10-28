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28 Октября , 18:33

В Башкирии медработница получила дом, построенный в рамках госпрограммы «КРСТ»

Минсельхоз РБ
Фото:Минсельхоз РБ

Медсестра детской консультации Кармаскалинской ЦРБ получила жилье, построенное в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил оператор проекта — минсельхоз Башкирии.

Общая площадь дома составляет 60,8 кв. м, стоимость - 3 млн руб.

У Раушании Нафиковой двое детей. Семья получила жилье по договору социального найма. Согласно условиям программы, через пять лет арендатор сможет выкупить дом по цене не выше расчетной более чем на 10%, а если через 10 лет — по цене, не превышающей на 1%.

Строительство жилья по программе «КРСТ» финансируется на 80% из бюджетов РФ и Башкирии, на 20% - из местного бюджета и вклада работодателя.

В текущем году субсидии в объеме 74,1 млн руб. на строительство 21 дома для предоставления по договорам найма выделены 11 районам республики.

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