Андрей Назаров рассказал о цифровой платформе Башкирии «Территория» для оптимизации инвестпроцессов

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в канун Дня работников земельных и имущественных отношений рассказал о региональной цифровой платформе «Территория», разработанной для сокращения инвестпроцесса и минимизации последствий ошибок на всех уровнях управления.

«Онлайн-площадка, куда входит целый комплекс систем, также позволяет вести учет информации о территории и делать качественный прогноз сценариев застройки, обеспечивать доступность получения госуслуг для населения и бизнеса, снизить затраты бюджетов и заявителей на предоставление услуг, а также уменьшить коррупционную составляющую», — написал в телеграме Андрей Назаров.

Как напомнил премьер-министр региона, разработка была отмечена экспертами минцифры и минэкономразвития России, заняв первое место на всероссийском конкурсе ПРОФ-IT в номинации «Управление территорией».