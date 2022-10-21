Сварщики благовещенского завода ОМК стали лучшими среди профессионалов в Башкирии

Конкурс состоялся на базе Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства в Уфе. В соревнованиях приняли участие 12 сварщиков семи предприятий и организаций Республики Башкортостан.
Электросварщик ручной сварки шестого разряда механосборочного цеха завода ОМК в Благовещенске Альфир Ахунзянов оказался в тройке лидеров в упражнении «Ручная сварка» и был отмечен специальной наградой «Лучший по теории». Второй сварщик, представляющий завод, Дмитрий Новоселов был награжден дипломом участника и подарочным сертификатом.