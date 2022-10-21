Новости Башкортостана и Уфы
Общество
21 Октября 2022, 15:20

Сварщики благовещенского завода ОМК стали лучшими среди профессионалов в Башкирии

Два специалиста благовещенского завода Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан, производственный центр «ОМК Армсталь») заняли призовые места в республиканском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» среди электросварщиков.

предоставлено пресс-службой ОМК
Фото:предоставлено пресс-службой ОМК

Конкурс состоялся на базе Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства в Уфе. В соревнованиях приняли участие 12 сварщиков семи предприятий и организаций Республики Башкортостан.

Электросварщик ручной сварки шестого разряда механосборочного цеха завода ОМК в Благовещенске Альфир Ахунзянов оказался в тройке лидеров в упражнении «Ручная сварка» и был отмечен специальной наградой «Лучший по теории». Второй сварщик, представляющий завод, Дмитрий Новоселов был награжден дипломом участника и подарочным сертификатом.

«Такие конкурсы помогают по-другому взглянуть на дело, которым мы занимаемся много лет, и профессионально расти. Атмосфера конкуренции требует большей собранности, потому что работаешь не в привычной цеховой обстановке. Я рад, что нам удалось показать неплохие результаты, но в следующем году мы будем настроены только на победу»,
рассказал Альфир Ахунзянов.
«Рабочие и инженерные профессии составляют основу Объединенной металлургической компании. Мы поддерживаем стремление сотрудников повышать свое мастерство, получать новые знания и развиваться. Профессиональные конкурсы, где можно показать теоретические и практические знания, — это отличная мотивация для роста и развития, а также возможность обменяться опытом с представителями отрасли»,
отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
предоставлено пресс-службой ОМК
предоставлено пресс-службой ОМК
предоставлено пресс-службой ОМК
предоставлено пресс-службой ОМК
Фото:предоставлено пресс-службой ОМК
