Учалинский ГОК приобрел передвижную электротехническую лабораторию

В кузове автомобиля лаборатория разделена на два отсека: отсек оператора, где находится пульт управления с цифровым дисплеем, и высоковольтный отсек, где размещено испытательное оборудование, барабаны с выходными кабелями, вспомогательные приборы и инструменты. Комплектация и расположение всех единиц оборудования позволяет персоналу выполнять работу удобно и безопасно.

Для эффективной эксплуатации передвижной лаборатории сотрудники электротехнической лаборатории энергоцеха комбината прошли обучение на базе научно-производственного предприятия «Ангстрем».