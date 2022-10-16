В Уфе состоялся заключительный матч чемпионата федеральных округов по футболу 3 дивизиона

Заключительный матч сезона 2022 года стал в какой-то мере показателем выступлений уфимцев в течение сезона. Не все получалось, невынужденные технические ошибки, некоторые тактические просчеты с одной стороны и самоотдача, техническое мастерство, командное взаимодействие, адаптация к «взрослому» футболу (молодежи 2004 г.р.) и качества голеадора Артема Гончаренко – с другой.

Игра прошла в строгом режиме, команды старались минимизировать количество ошибок, лишь изредка создавая голевые ситуации. В результате лишь Артему Гончаренко удалось «продавить» вратаря соперников, буквально с «мясом» внеся мяч в ворота. А надежная игра голкипера башкирской команды Рафаэля Гильманова не позволила гостям сделать то же самое. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды ООО «Газпром трансгаз Уфа».

И каков итог сезона? 10 место Чемпионата 3 лиги из 13. Артем Гончаренко – лучший нападающий (по итогам голосования всех представителей команд лиги и чиновников региональной Федерации футбола). И главное (это уже «отголосок» мини-футбольного сезона): «витязи» Артем Гончаренко и Артем Ибаев вызваны на учебно-тренировочный сбор в сборную России U-19 по мини-футболу, который пройдет с 19 по 25 октября.