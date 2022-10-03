Сотрудники благовещенского завода ОМК удостоены высоких званий

Пятеро сотрудников благовещенского завода ОМК удостоены высоких наград и званий. Церемония награждения проходила на двух площадках: в Колонном зале Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и непосредственно на заводе. Две награды вручил премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров, еще три – глава Благовещенского района Олег Голов на торжественной церемонии в честь Дня машиностроителя.

Старший мастер термообрубного участка сталелитейного цеха Александр Гордеев удостоен звания «Заслуженный металлург Республики Башкортостан».

Звание «Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан» присвоено троим работникам благовещенского завода ОМК: слесарю по сборке металлоконструкций участка нестандартного оборудования Валерию Фоминых, слесарю механосборочных работ механосборочного цеха Андрею Добрынину и бригадиру на участках основного производства объединенного механосборочного цеха Олегу Буторину.

Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награжден электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах механосборочного цеха Владимир Потрубейко.

Вручая высокие награды лучшим в отрасли машиностроения, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что машиностроение является одной из самых важных и весомых отраслей промышленности.

«Последние годы отрасль машиностроения радует темпами роста. Сегодня наш труд, как никогда, важен для укрепления экономики страны. Мы поздравляем вас, уважаемые арматуростроители, металлурги и машиностроители, и благодарим всех тружеников отрасли за высокую самоотдачу, преданность своему делу. Крепкого вам здоровья, оптимизма, счастья и новых свершений!» – сказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.