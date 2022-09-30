Счастливый шанс для каждого: звезды проекта «Поколение М» в Уфе раскрыли секреты успеха

В Уфе состоялся образовательный концерт «Поколение М: BLOG&VOICE», где свои таланты продемонстрировали юные вокалисты, танцоры и блогеры: начинающие и уже известные. Юные звезды поделились секретами успеха, показав своим примером, как можно реализоваться в творчестве.

«Все началось с того, что МТС решила помочь учреждениям культуры оцифровать образовательные курсы, знания, чтобы сделать эту их доступными всем жителям страны. Ребята, которые хотят развиваться в творчестве, заходят на нашу платформу, смотрят онлайн-видео, получают новые навыки, выполняют задания, которые им дают наставники – звезды культуры и искусства, а затем загружают результаты своей деятельности – песни, танцевальные номера, дизайн-проекты, фото и др. на сайт. В конце каждого сезона наставники, оценивая работы, поощряют самых талантливых: ребят приглашают на стажировки, они могут поступить в творческие вузы, а некоторые даже выставляют работы в Третьяковской галерее», - пояснила руководитель проекта Евгения Миллер.

Миссия проекта – дать юным россиянам, независимо от места их жительства, равные возможности для доступа к знаниям, которые открывает интернет.

«Жители Башкирии – одни из самых активных и успешных участников. Наши победители фотоконкурса «Один день из жизни страны», проходили стажировку в «Русс пресс фото». Очень гордимся, что среди победителей не только ребята из Уфы, но и из небольшого Белорецка, села Янгантау. Мы в свою очередь создаем для них возможность воспользоваться всеми ресурсами», - рассказал директор филиала МТС в Башкирии Егор Фисюк.

На концерте в Уфе выступили восходящие звезды из Башкирии – детский ансамбль народного танца «Жемчужина», победитель вокального направления, уфимка Ксения Замылина. Среди гостей шоу была и победитель 4-го сезона «Поколения М» и участник проекта «Голос. Дети» Назгуль Отузова.

Хедлайнерами концерта стали 16-летний вокалист Иван Стариков и вокалистка и блогер с более чем 30-ти миллионной аудиторией Настя Кош, презентовавшая свою новую песню.

Кстати, Иван - победитель одного из сезонов «Поколение М», уроженец небольшого пермского городка Чернушка. Участие в проекте принесло ему популярность, юноша подписал контракт с продюсерским центром «Эколь». Не менее чем самореализация, для ребят значима возможность помочь сверстникам.

«Для меня важно, что участвуя в проекте, своим творчеством я могу помочь больным детям, ведь все комментарии, лайки, репосты в сети, адресованные участникам, превращаются в рубли и идут на благотворительность», - поделился Иван Стариков.

По данным организаторов проекта, его участники нагенерировали уже 22 млн рублей и спасли 69 жизней. Присоединиться к ним может каждый, успех придет к тому, кто трудолюбив и талантлив.

«В числе победителей одного из сезонов проекта был мальчик из небольшого камчатского поселка, загрузивший на сайт фото дальневосточной природы. Институт фотографии признал его победителем. Он впервые поехал в Москву, добирался на собаках, потом вертолетом, самолетом. После этого юный победитель не раз подавал заявки на участие, держал связь с наставниками, развивал навыки и вскоре выиграл еще один конкурс. Сейчас он учится в Москве в Институте фотографии. С ребятами мы держим тесную связь, приглашаем участвовать в шоу, когда приезжаем в их города, или на наши федеральные мероприятия», - рассказала Евгения Миллер.

Эти примеры показывают, что добиться успеха может каждый, стоит лишь поверить в себя. Бесплатные мастер-классы и конкурсы по разным направлениям творчества, начиная с актерского мастерства и заканчивая робототехникой, доступны уже сейчас для подростков Башкортостана на сайте детского проекта «Поколение М».

«Поколение М» - крупнейший в России детский творческий и благотворительный проект, который уже восьмой год реализует компания МТС, создавшая онлайн-платформу для развития талантов, где каждый может выбрать любое из 15 творческих направлений и реализоваться в нем.