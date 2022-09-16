В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам

При подключении услуг мобильного оператора новому клиенту в течение следующих 6 месяцев будут начисляться по 5 Гб интернета без ограничения скорости и 5 часов исходящих вызовов внутри сети билайна по России. Каждый месяц клиент будет получать новый пакет, неизрасходованный в течение 30 дней трафик и минуты голосовых вызовов будут исчезать.

Проверить остаток минут и гигабайт, полученных в рамках акции «30 лет билайн» можно в мобильном приложении и личном кабинете на сайте оператора.

В акции участвует новый тариф UP, в котором «живут» пять персонажей — апперов. Каждый из них обладает уникальной суперспособностью, с помощью которой можно «прокачать» свой тариф и получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

Подробнее об акции «30 лет билайн» и тарифе UP читайте на сайте оператора — beeline.ru/customers/products

Специально к 30-летию билайн также выпустил лимитированную коллекцию мерча, вдохновленную историей компании. В частности, на представленных в коллекции предметах одежды и аксессуарах появилась узнаваемая пчела из самого первого логотипа оператора.

Предзаказ на уютные свитшоты, футболки комфортного кроя из натурального хлопка, бамбуковые стаканы для кофе и коллекция металлических значков доступен с 15 сентября на сайте beeline.ru/merch

Реклама. beeline.ru