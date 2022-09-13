«Газпром трансгаз Уфа» стал лучшей в Башкирии организацией высокой социальной эффективности

Конкурс проводится с 2000 года с целью привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и способствует созданию их позитивного имиджа.

Для предприятий это возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения в области работы с персоналом, охраны труда, социального партнерства, формирования здорового образа жизни.

Многолетняя приверженность социальному курсу развития ООО «Газпром трансгаз Уфа» ежегодно получает заслуженное признание и высокую оценку в республике и России.

На региональном этапе конкурса предприятие завоевало Гран-при. Высокую награду генеральному директору Общества Шамилю Шарипову вручила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

Социальная и кадровая политика ООО «Газпром трансгаз Уфа» направлена на создание комфортных условий труда и профессиональное становление работников, содействие развитию культуры, спорта, образования и науки, а также оказание благотворительной помощи.