13 Сентября 2022, 09:44

«Газпром трансгаз Уфа» стал лучшей в Башкирии организацией высокой социальной эффективности

ООО «Газпром трансгаз Уфа» вновь признано победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Конкурс проводится с 2000 года с целью привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и способствует созданию их позитивного имиджа.

Для предприятий это возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения в области работы с персоналом, охраны труда, социального партнерства, формирования здорового образа жизни.

Многолетняя приверженность социальному курсу развития ООО «Газпром трансгаз Уфа» ежегодно получает заслуженное признание и высокую оценку в республике и России.

На региональном этапе конкурса предприятие завоевало Гран-при. Высокую награду генеральному директору Общества Шамилю Шарипову   вручила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

Социальная и кадровая политика ООО «Газпром трансгаз Уфа» направлена на создание комфортных условий труда и профессиональное становление работников, содействие развитию культуры, спорта, образования и науки, а также оказание благотворительной помощи.

Фото:предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Уфа»
