Успей получить актуальную профессию и выбирай образовательные программы в сфере искусственного интеллекта:
Программа «Искусственный интеллект и инженерия данных» направлена на подготовку программистов и специалистов в области искусственного интеллекта. В процессе обучения студенты осваивают современные методы искусственного интеллекта, решения прикладных задач с помощью нейронных сетей и алгоритмов интеллектуального анализа данных. Теоретическое обучение сочетается с большим количеством практических занятий, а значит каждый выпускник будет иметь несколько успешно решенных кейсов, что очень помогает при устройстве на работу.
Студенты, выбравшие программу «Технологии и методы искусственного интеллекта в фундаментальных и прикладных исследованиях», будут изучать ключевые технологии искусственного интеллекта и их математические основы: компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, обработка больших данных, система принятия решений и многое другое. Выпускники этой специальности смогут построить карьеру в сфере финансов, здравоохранения, нефтегазовой отрасли, а также в промышленности.
Компьютерное зрение, робототехника, обработка и анализ данных экомониторинга, а также технологии Big Data в биотехе – все эти дисциплины входят в программу обучения «Искусственный интеллект в промышленных и экологических биотехнологиях». За специалистами, обладающими такими знаниями охотятся предприятия пищевой индустрии, сферы агропромышленности, а также крупные предприятия, стремящиеся снизить вредные выбросы в окружающую среду.
Программа «Искусственный интеллект в робототехнике» включает в себя авторские курсы от ведущих преподавателей в областях: интеллектуальных систем управления в мехатронике и робототехнике, программировании роботов, разработки интегрированных систем управления робототехническими комплексами. Занятия проходят в современных лабораториях на роботах ведущего мирового производителя «KUKA»!
Направление «Искусственный интеллект в металлургии» подготовки готовит специалистов, способных работать на современных металлургических предприятиях! Применить свои знания и умения можно на крупных производствах, где необходимо решение сложных производственных задач методами искусственного интеллекта.
Современные спортивные команды уже давно работают с большими данными и технологиями искусственного интеллекта: мониторинг состояния здоровья спортсменов, компьютерный анализ видеофрагментов. После авторской образовательной программы «Искусственный интеллект в физкультуре и спорте» её выпускники на высоком уровне будут владеть языком программирования Python, применять методы машинного обучения и прогнозирования, а также научатся применять искусственный интеллект в исследованиях состояния здоровья.
Программа «Искусственный интеллект в педагогике» предполагает дистанционное обучение, что позволит работникам совмещать теорию и практику. Выпускники этого направления научатся создавать инновационный адаптивные курсы с применением технологий искусственного интеллекта, виртуальной, дополненной и смешанной реальности.
На данные программы магистратуры выделено большое количество бюджетных мест. Учебный процесс построен таким образом, что студенты смогут совмещать учебу и работать.
Подробнее о магистерских программах в области искусственного интеллекта можно узнать на нашем сайте.
«ЮУрГУ News» в Telegram
«ЯлюблюЮУрГУ» VK
Центр по работе с абитуриентами: +7 (351) 267–91–47
Приемная комиссия: 8 800 300–00–55 (звонок по УрФО бесплатный)
E-mail для общих вопросов: prkom@susu.ru
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.