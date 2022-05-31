Успей получить актуальную профессию и выбирай образовательные программы в сфере искусственного интеллекта:

Программа «Искусственный интеллект и инженерия данных» направлена на подготовку программистов и специалистов в области искусственного интеллекта. В процессе обучения студенты осваивают современные методы искусственного интеллекта, решения прикладных задач с помощью нейронных сетей и алгоритмов интеллектуального анализа данных. Теоретическое обучение сочетается с большим количеством практических занятий, а значит каждый выпускник будет иметь несколько успешно решенных кейсов, что очень помогает при устройстве на работу.

Студенты, выбравшие программу «Технологии и методы искусственного интеллекта в фундаментальных и прикладных исследованиях», будут изучать ключевые технологии искусственного интеллекта и их математические основы: компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, обработка больших данных, система принятия решений и многое другое. Выпускники этой специальности смогут построить карьеру в сфере финансов, здравоохранения, нефтегазовой отрасли, а также в промышленности.

Компьютерное зрение, робототехника, обработка и анализ данных экомониторинга, а также технологии Big Data в биотехе – все эти дисциплины входят в программу обучения «Искусственный интеллект в промышленных и экологических биотехнологиях». За специалистами, обладающими такими знаниями охотятся предприятия пищевой индустрии, сферы агропромышленности, а также крупные предприятия, стремящиеся снизить вредные выбросы в окружающую среду.