По мнению эксперта, в выступлениях руководства региона прослеживается позитивная динамика: ответы становятся точнее, сдержаннее и мудрее.

«Традиционными для Прямых линий глав во всех регионах являются темы дорог, ЖКХ, благоустройства и т. д., и наш — не исключение. Абсолютно оправданна расстановка приоритетов внимания к тем или иным проблемам», — отметил Рим Галимов.

Особое внимание эксперт, имеющий 35-летний опыт работы с молодежью, уделил вопросам воспитания и поддержки подрастающего поколения, которые прозвучали в ходе эфира.

Отдельно доцент БАГСУ выделил блок, посвященный теме специальной военной операции. По его словам, впечатляет личное общение Главы республики с участниками СВО и меры их поддержки.

«Особенно важным было для нас, как преподавателей академии, на базе которой реализуется кадровая программа „Герои Башкортостана“, услышать о том, как Глава республики видит дальнейшую ресоциализацию возвращающихся военнослужащих, в которых он видит „новую энергию“», — подчеркнул он.

Напомним, 11 ноября Глава Башкортостана в прямом эфире телеканалов, радиостанций и в соцсетях ответил на вопросы жителей республики. Во время Прямой линии, которая длилась 4,5 часа, Радий Хабиров ответил на более чем 80 вопросов. Всего поступило 7445 обращений.