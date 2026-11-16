17 ноября состоится внеочередное заседание горсовета Уфы, где депутаты рассмотрят вопрос назначения на должность главы администрации города по контракту.

Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание конкурсной комиссии, где подвели итоги конкурса на должность главы администрации Уфы и определили кандидатуры для представления в горсовет к назначению на должность.

По итогам заседания в список вошли 4 кандидатуры: Артур Гафаров, первый заместитель главы администрации Стерлитамака по экономике и промышленности; Эдуард Сардаров, депутат Госсобрания РБ, индивидуальный предприниматель; Рустам Хафизов, генеральный директор ООО «Газ-Сервис» и Рустам Шарипов, исполняющий обязанности главы уфимской администрации.

Контракт с главой администрации по итогам конкурса заключит и подпишет Марат Васимов, глава городского округа и председатель горсовета.